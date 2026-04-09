“Para nosotros es un posible homicidio”: la familia de Martín Caniggia pide ser querellante y acceder a la causa

Romina Parola, hermana de Martín Caniggia, aseguró que la familia aún no recibió el resultado de la autopsia, no puede ingresar al expediente y tampoco fue incorporada como querellante. A más de cuatro meses del hecho, reclamó celeridad y pidió que no se descarte ninguna hipótesis en la investigación.

A más de cuatro meses del hallazgo sin vida de Martín Caniggia en su vivienda de Estancia Vieja, su familia volvió a reclamar celeridad y acceso a la investigación judicial. En una entrevista con VillaNos Radio, Romina Parola, hermana de la víctima, aseguró que todavía no recibieron el resultado de la autopsia, que no pueden ingresar al expediente y que la Fiscalía aún no los incorporó como querellantes, pese a las presentaciones realizadas por su abogada, Paola García.

En ese contexto, Parola sostuvo que, por los elementos que la familia fue detectando y por el faltante de pertenencias, “para nosotros es un posible homicidio”, y pidió que la Justicia avance sin descartar hipótesis.

Qué afirma la familia sobre lo ocurrido

Según relató Parola, el hecho ocurrió el 3 de diciembre, “en la madrugada”. En su reconstrucción, explicó que su hermano “ingresa a su domicilio con una persona, con un masculino” y añadió que “a la hora más o menos el masculino se retira”.

También precisó que a Martín Caniggia “lo encuentran el día 3 al mediodía, fallecido en su dormitorio, en su cama”.

La entrevistada indicó que la vivienda está ubicada en Estancia Vieja, en una casa “dividida en cuatro departamentos”, y confirmó que existen registros fílmicos del ingreso.

La causa, los faltantes y el pedido para ser querellantes

Parola indicó que la causa fue caratulada como “muerte de etiología dudosa”. Al mismo tiempo, señaló que la familia advirtió faltantes dentro del domicilio. En ese punto, afirmó que “falta su celular” y también “elementos personales de él que no estaban en el domicilio”.

Sobre el avance judicial, sostuvo que la investigación se encuentra en la Fiscalía N°3, a cargo de Jorgelina Gómez, pero remarcó que la familia no recibió información concreta. Al ser consultada sobre qué sabían de la causa, respondió: “Nada”.

Luego detalló el principal reclamo: “todavía no se nos toma como querellantes, no podemos ingresar al expediente, no podemos ver nada, no nos dieron el resultado de autopsia tampoco”.

En la misma línea, explicó que ya realizaron presentaciones formales para participar del proceso. Y precisó que el objetivo es poder conocer “en qué línea está la investigación y en qué podemos aportar”.

La transferencia y el vehículo que menciona la familia

Parola mencionó dos elementos que, según su relato, la familia fue detectando durante estos meses y que considera relevantes para la investigación.

Por un lado, afirmó que “del celular de él sale una transferencia ese mismo día a las dos y media de la mañana a una persona domiciliada en la ciudad de Córdoba”, y agregó que “esa persona no sabemos si está detenida, si están investigándola”.

Por otro, señaló que “también se ve un vehículo en la zona por cámaras de un vecino”, aunque aclaró que tampoco saben “ni de quién es ese vehículo ni si lo están investigando”.

Respecto de la transferencia, explicó por qué ese dato adquiere valor para la familia. Según sostuvo, “esa transferencia se hizo después de que la persona se va y el celular del domicilio no está”. Con ese cuadro, reafirmó: “Para nosotros es un posible homicidio”.

La autopsia y la imposibilidad de ver el cuerpo

En otro tramo de la entrevista, Parola reiteró que la familia no recibió el resultado de la autopsia. También explicó que no pudo ver el cuerpo en el lugar del hallazgo: “yo el cuerpo no lo pude ver porque no me permitieron ingresar”. Por la misma razón, remarcó que tampoco pudieron advertir si presentaba lesiones visibles: “no pudimos ver si tenía marcas en el cuerpo, si tenía disparos, si tenía heridas, nada”.

“No se descarta ninguna hipótesis”

Mientras espera respuestas judiciales, la familia difundió en redes un comunicado en el que remarca que “NO SE DESCARTA NINGUNA HIPÓTESIS” y reclama “ESCLARECIMIENTO DEL HECHO”, “INVESTIGACIÓN PROFUNDA” y “JUSTICIA POR MARTÍN”.

En ese texto también expresan que “Su familia necesita respuestas”, “Su familia necesita saber qué pasó” y “Su familia merece la verdad”. El mensaje cierra con una definición que resume el reclamo que hoy sostienen públicamente: “No queremos silencio. No queremos impunidad. Queremos verdad y justicia.”