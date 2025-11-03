Oscar González fue procesado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

La Justicia Federal de Córdoba dictó el procesamiento del exlegislador, a quien se le atribuyen inconsistencias en sus declaraciones juradas y maniobras patrimoniales irregulares. La causa se originó tras la tragedia vial de las Altas Cumbres.

El exdiputado nacional y exlegislador provincial Oscar González fue procesado por la Justicia Federal de Córdoba en una causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, además de ser imputado por omisión, falsedades e inexactitudes en sus declaraciones juradas patrimoniales, según confirmó el fiscal federal Maximiliano Hairabedian.

El fallo fue dictado por el juez federal Hugo Vaca Narvaja, quien consideró acreditadas inconsistencias significativas en los bienes declarados por González, entre ellas una notoria diferencia entre el valor real de una propiedad y el monto informado oficialmente.

Un expediente que se desprende del caso Altas Cumbres

La investigación se originó tras la tragedia vial ocurrida el 29 de octubre de 2022 en las Altas Cumbres, en la que falleció Alejandra Bengoa y resultaron gravemente heridas su hija y una amiga. El episodio, protagonizado por González al volante de un vehículo oficial, derivó en múltiples presentaciones judiciales y en la denuncia posterior de la legisladora del MST, Luciana Echevarría, que dio inicio a este nuevo frente federal.

“Se detectaron falencias en las declaraciones juradas, principalmente omisión de presentarlas cuando correspondía, y también declaraciones patrimoniales con falsedades e inexactitudes”, explicó el fiscal Hairabedian en declaraciones a Canal 10.

El funcionario judicial recordó que existen dos causas paralelas: una vinculada al siniestro vial —tramitada en la Justicia provincial— y otra relacionada con las maniobras patrimoniales y posibles irregularidades económicas investigadas en el fuero federal.

“El enriquecimiento se origina a partir de la denuncia realizada por la legisladora Luciana Echevarría luego del accidente. Allí se destapa una sospecha”, indicó Hairabedian, y agregó que la investigación provincial sobre las declaraciones juradas derivó en una nueva imputación federal.

Próximos pasos judiciales

El fiscal detalló que la defensa del exlegislador “no comparte la decisión” y anticipó que apelará el procesamiento ante la Cámara Federal de Apelaciones. En paralelo, el juez Vaca Narvaja fijó fecha para recibir la declaración indagatoria de González en la causa por irregularidades en sus declaraciones juradas.

El avance del expediente federal representa un nuevo capítulo en el complejo frente judicial que enfrenta el exfuncionario, ya procesado en la causa por la tragedia de las Altas Cumbres, donde se le atribuye homicidio culposo agravado y lesiones graves.