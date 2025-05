Obras estratégicas y respaldo provincial: Paredes destacó que Tanti avanza pese al contexto económico adverso

El intendente destacó la inauguración de una escuela secundaria, una sala de nivel inicial y un centro ambiental, con fuerte apoyo del gobierno de Córdoba. Cuestionó la falta de acompañamiento nacional y alertó sobre la caída del empleo y el poder adquisitivo en la región.

La localidad de Tanti vivió días intensos con la visita del gobernador Martín Llaryora, quien encabezó la inauguración de importantes obras en materia educativa. El intendente Emiliano Paredes valoró el acompañamiento de la Provincia y señaló que, a pesar de la crisis económica nacional, el municipio continúa avanzando con gestión propia.

Durante una entrevista en VillaNos Radio, Paredes sostuvo que “son días históricos para Tanti”, al referirse a la apertura del nuevo edificio del Bachiller con Formación Profesional en Organización de Operaciones Hoteleras, que implicó una inversión provincial de 3.451 millones de pesos.

Además, se habilitó una sala de 3 años en el Jardín de Infantes Domingo Faustino Sarmiento, con un desembolso cercano a los 79 millones de pesos.

Avances en obras educativas y viales

El flamante establecimiento educativo, con orientación técnica en hotelería, busca fortalecer el vínculo entre formación secundaria y desarrollo turístico, uno de los principales motores económicos de la localidad.

En paralelo, Llaryora y Paredes recorrieron el avance de la pavimentación de la Ruta Provincial 28, en el tramo que conecta Tanti con el Cerro Blanco. La obra, que se encuentra en un 72% de ejecución, contempla una traza de 9,34 kilómetros y es considerada clave para el acceso y la conectividad de la zona.

“Que estés inaugurando una escuela, los avances en la pavimentación de una ruta, una sala de 3 años en este contexto económico… la verdad que es un hecho destacado para Tanti”, expresó Paredes.

Relación institucional: cooperación más allá de las diferencias

Pese a representar espacios políticos distintos, el intendente radical resaltó el trabajo articulado con la administración provincial. “Lo dije a los diez días de asumir: si el gobierno de Córdoba se ponía del lado de la gente, yo iba a estar trabajando codo a codo con ellos. Y la verdad es que las voces de la Municipalidad han sido escuchadas, están cumpliendo todo lo que han planteado”, afirmó.

Paredes destacó que la gestión provincial ha demostrado una actitud federal hacia los municipios, independientemente del color político. “Eso es un gran halago, y sí, puedo afirmar que se trabaja federalmente acá en Tanti”, subrayó.

Inauguración del Centro Ambiental y gestión de residuos

Por otro lado, y en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, la Municipalidad de Tanti puso en funcionamiento el nuevo Centro Ambiental, una obra pensada para optimizar la gestión integral de residuos urbanos.

El espacio estará gestionado por la cooperativa Tukuy y permitirá el tratamiento de residuos secos no solo de Tanti, sino también de localidades vecinas como Estancia Vieja, Santa Cruz del Lago, Tala Huasi, Cabalango y Parque Siquiman.

“Es una apuesta al reciclaje, al ambiente y a la conciencia social. Se invirtieron 100 millones de pesos en maquinaria para que empecemos a tomar decisiones concretas en materia ambiental”, sostuvo el jefe comunal.

Reconversión del turismo para generar empleo

Consultado sobre cómo se prepara Tanti para afrontar la temporada baja, el intendente destacó una estrategia basada en la diversificación de la oferta turística. “Nos estamos reconvirtiendo todo el tiempo, con eventos y propuestas nuevas. Tenemos astroturismo, turismo de montaña, de bienestar y de salud, con caminatas gratuitas y el hotel municipal con precios accesibles”, explicó.

Según Paredes, estas acciones buscan no solo sostener la actividad turística durante todo el año, sino también generar empleo local. “Es una forma de reconvertir y también de generar mano de obra”, remarcó.

No obstante, advirtió sobre el descenso de la demanda laboral en el sector: “Voy a sacar un informe sobre la cantidad de currículums que recibimos a diario en el municipio y la poca demanda de mano de obra que hay en la región. Están cayendo los puestos de trabajo tanto turísticos como industriales y gastronómicos y eso repercute fuertemente en la economía local”, aseguró.

Críticas al gobierno nacional y advertencia por la caída del poder adquisitivo

En contraposición con el acompañamiento de la Provincia, Paredes fue crítico con la gestión de Javier Milei y advirtió sobre el impacto negativo de las políticas nacionales en los municipios. “Las decisiones del gobierno nacional nos están afectando en todos los ámbitos. La gente lo ve: los jubilados lo ven cuando no llegan al almacén”, dijo.

En este sentido, explicó que la baja en los índices de inflación no se traduce en mejoras reales: “No hay consumo, no hay dinero en la calle. La inflación baja porque la gente no compra, no porque se hayan recuperado los salarios”, indicó.

“Hoy un sueldo promedio no llega a 600 dólares, y la canasta básica de una familia de cinco personas está en 1.400.000 pesos. Esa es la verdadera razón por la que bajan los precios”, sostuvo.

Tanti mantiene su ritmo de gestión con fondos propios

Pese al escenario nacional, el municipio de Tanti sostiene una agenda activa de obras públicas financiadas con recursos locales. Paredes enumeró nueve obras en ejecución, la pronta inauguración del primer polideportivo, y la incorporación de equipamiento nuevo para servicios municipales y seguridad ciudadana.

“Compramos un camión, una Bobcat y una camioneta 4×4 cero kilómetro. En época de crisis, cuando nos cortaron insumos en salud y debemos sostener el transporte escolar, seguimos avanzando. El balance de gestión es muy satisfactorio”, concluyó.