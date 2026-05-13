La Legislatura de Córdoba y el Concejo reconocieron al IES por su historia, su perfil innovador y su aporte a Villa Carlos Paz

El Instituto de Enseñanza Secundaria de Villa Carlos Paz sumó en los últimos días dos reconocimientos institucionales por su 75° aniversario: uno de la Legislatura de Córdoba y otro del Concejo de Representantes local, que destacaron su trayectoria educativa, su arraigo comunitario y su aporte a la ciudad.

El IES continúa celebrando su 75° aniversario con nuevos gestos de reconocimiento institucional. En esta oportunidad, la histórica escuela de Villa Carlos Paz fue distinguida tanto por la Legislatura de Córdoba como por el Concejo de Representantes de la ciudad, en valor de su recorrido formativo y de su aporte al desarrollo local.

En el caso de la Legislatura provincial, el reconocimiento fue expresado a través de una declaración de beneplácito por el aniversario del Instituto de Enseñanza Secundaria y Superior, en la que se destaca su compromiso con la formación integral de generaciones de estudiantes y su contribución al desarrollo social, cultural y educativo de la comunidad.

Por su parte, el Concejo de Representantes local aprobó una declaración de reconocimiento en la que definió al IES como la primera institución de educación secundaria de Villa Carlos Paz y resaltó su consolidación como un proyecto educativo integral, con rasgos distintivos como su carácter laico, su modelo de gestión democrática, su política de inclusión y su vocación innovadora.

En los fundamentos del reconocimiento, el cuerpo legislativo local repasó además parte de la historia de la institución. Allí se señala que el origen del IES se remonta a septiembre de 1950, cuando distintos sectores de la comunidad impulsaron la creación de la primera escuela de nivel medio de la ciudad, proceso que se formalizó con la firma del Acta N° 1, el 6 de julio de 1951. También se recuerda que en sus comienzos funcionó como Escuela de Comercio José H. Porto, primero en la galería de una vivienda particular y luego en la Biblioteca Popular José H. Porto.

El texto aprobado por el Concejo también subraya que la institución tuvo un punto clave de consolidación en 1962, con su traslado al edificio que ocupa hasta la actualidad, y destaca que desde entonces sostuvo una continuidad ininterrumpida, atravesando distintos contextos sociales, políticos y educativos del país.

Otro de los ejes que se ponen en valor es su perfil pedagógico. La declaración remarca que el IES se distinguió desde sus inicios por una impronta innovadora en el campo educativo y por la producción de pensamiento pedagógico propio. A eso suma su organización interna de carácter democrático, donde los docentes participan activamente en la toma de decisiones, y su condición de asociación civil sin fines de lucro, rasgos que lo convierten en una experiencia singular dentro del sistema educativo local.

Además, el reconocimiento local pone el foco en el fuerte vínculo del instituto con la comunidad de Villa Carlos Paz, al destacar su arraigo territorial, sus proyectos sociales, ambientales y solidarios, y su aporte a la construcción de ciudadanía. También menciona que durante 2025 y 2026 la institución promovió espacios de formación y debate sobre el uso de la Inteligencia Artificial en el ámbito educativo.

En el tramo final de los fundamentos, el documento del Concejo resalta que la historia reciente del IES, marcada por la impronta de la nueva gestión directiva, orienta a la institución hacia una reconstrucción de sus vínculos más profundos con la historia y la identidad de la ciudad. En ese camino, se valora el reconocimiento a fundadores, docentes, no docentes, estudiantes y egresados como protagonistas de estas siete décadas y media de trayectoria.

De esta manera, los dos reconocimientos vuelven a poner en primer plano el lugar que el IES ocupa en la historia educativa de Villa Carlos Paz: no solo como escuela pionera en la enseñanza secundaria local, sino también como una institución profundamente ligada a la vida social, cultural y comunitaria de la ciudad.

El aniversario también se vive con reencuentros

En paralelo a estos reconocimientos, el IES viene celebrando sus 75 años con una propuesta que apunta a fortalecer el vínculo entre la escuela y su comunidad. En ese marco, ya pasaron por el establecimiento parte de las promociones 1973 y 1984, en encuentros cargados de memoria, afecto y pertenencia.

La invitación sigue abierta para otras camadas que quieran volver al colegio, reencontrarse con su historia y compartir actividades simbólicas como el izamiento de la bandera y la foto en el patio central. Desde la institución invitan a las promociones interesadas a acercarse a mesa de entrada y dejar una vía de contacto para coordinar futuras visitas.