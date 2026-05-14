Villa Carlos Paz: vecinos atraparon y retuvieron a un sospechoso tras el robo de un monopatín en El Fantasio

Una joven de 21 años denunció la sustracción de su monopatín eléctrico en barrio Fantasio. El sospechoso, de 18 años, fue retenido por varias personas en la vera del río y luego trasladado a la Alcaidía local.

En horas de la tarde de este miércoles, personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) Zona 1 intervino en la intersección de Perito Moreno y Díaz Colodrero, en barrio Fantasio de Villa Carlos Paz, tras la denuncia por el robo de un monopatín eléctrico perteneciente a una joven de 21 años.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron a un hombre de 18 años tendido sobre la vera del río, rodeado por varias personas que lo habían retenido por la sustracción del rodado.

En el sector trabajó el servicio de emergencias, que asistió a ambas partes. Según se informó, la joven presentaba lesiones leves, mientras que el aprehendido fue diagnosticado con traumatismo en un miembro inferior.

El joven fue trasladado a la Alcaidía local, quedando a disposición del magistrado interviniente.