Automovilista resultó herida tras despistar e impactar contra su propia vivienda en San Roque

Una mujer de 65 años sufrió politraumatismos en miembros inferiores luego de perder el control de su Ford Escort, caer a un desnivel e impactar contra su propia vivienda. Fue trasladada al Hospital Domingo Funes.

En horas de la tarde de este miércoles, personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) Zona II fue comisionado a un domicilio de la Comuna San Roque, donde una mujer de 65 años resultó lesionada tras perder el control de su automóvil Ford Escort e impactar contra su vivienda.

Según se informó, la conductora manifestó que, por una mala maniobra, el vehículo cayó a un desnivel y terminó incrustado contra la casa.

En el lugar trabajó el servicio de emergencias, que diagnosticó politraumatismos en tobillo, rodilla y miembros inferiores, por lo que dispuso su traslado al Hospital Domingo Funes para una mejor atención.