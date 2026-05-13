Investigan la muerte de una niña de 4 años tras el ataque de un perro en Cosquín

La tragedia ocurrió este miércoles en un domicilio ubicado frente al cementerio de la ciudad. La Fiscalía de Segundo Turno, a cargo de Silvana Pen, ordenó la autopsia y busca establecer a quién pertenece el animal.

La Fiscalía de Segundo Turno de Cosquín, a cargo de Silvana Pen, investiga la muerte de una niña de 4 años que falleció este miércoles tras ser atacada por un perro en un domicilio ubicado frente al cementerio de esa ciudad.

El hecho generó una profunda conmoción en la localidad del Valle de Punilla. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, personal de emergencia, efectivos policiales, integrantes de la Guardia Local y bomberos llegaron al lugar después del ataque, pero la niña ya había sufrido heridas de extrema gravedad.

La fiscalía ordenó la realización de la autopsia sobre el cuerpo de la menor, una medida clave para precisar las circunstancias de la muerte y avanzar en la reconstrucción del hecho.

Uno de los puntos centrales de la investigación será determinar a quién pertenece el perro que atacó a la niña y en qué condiciones se encontraba el animal al momento del episodio. Por ahora, no se informaron imputaciones ni medidas judiciales contra personas determinadas.

La causa se encuentra en plena etapa inicial y la fiscalía reúne testimonios y elementos que permitan establecer la secuencia del ataque, las responsabilidades eventuales y el contexto en el que ocurrió la tragedia.