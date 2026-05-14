La autopsia confirmó que la niña de Cosquín murió por las heridas del ataque de un perro

La Fiscalía de Segundo Turno, a cargo de Silvana Pen, informó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico por una lesión profunda en el cuello. La investigación continúa para establecer cómo ocurrió el hecho y a quién pertenece el animal.

La Fiscalía de Segundo Turno de Cosquín, a cargo de Silvana Pen, confirmó que la autopsia realizada sobre el cuerpo de la niña de 4 años fallecida tras ser atacada por un perro determinó que la muerte se produjo como consecuencia directa de las heridas provocadas por el animal.

Según el informe difundido por el Ministerio Público Fiscal, la causa eficiente del fallecimiento fue un “shock hipovolémico debido a herida contusa penetrante en el cuello con ruptura de carótida izquierda”. La autopsia también constató 14 lesiones profundas en cuello y cabeza, además de 18 excoriaciones compatibles con estigmas de mordeduras.

El hecho ocurrió este miércoles en un sector ubicado frente al cementerio de Cosquín, en una zona próxima al domicilio de la víctima. Tras el ataque, intervinieron personal policial, bomberos, servicios de emergencia y la Guardia Local, mientras la zona fue preservada para el trabajo de los peritos.

La investigación busca reconstruir con precisión la secuencia del ataque y determinar la procedencia del perro. Hasta el momento, la fiscalía continúa con las actuaciones y uno de los puntos centrales es establecer si el animal tenía dueño o si pertenecía al entorno de la vivienda donde ocurrió la tragedia.

En paralelo, el intendente Raúl Cardinali señaló que el perro involucrado sería mestizo y que no estaba catalogado como raza peligrosa. Ese dato forma parte de la información preliminar conocida en las últimas horas, aunque la causa judicial sigue abierta y no se informaron imputaciones.

La muerte de la niña provocó una profunda conmoción en Cosquín y en todo el Valle de Punilla. Desde el ámbito municipal y judicial se pidió mantener reserva y respeto por la familia, mientras avanzan las medidas para determinar eventuales responsabilidades.