Rosario Central lo dio vuelta ante Racing en el alargue y se metió en semifinales

El Canalla venció 2-1 a Racing este miércoles en el Gigante de Arroyito, por los cuartos de final del Torneo Apertura, y se quedó con un cruce caliente, cambiante y cargado de polémicas. El equipo rosarino reaccionó después de arrancar abajo en el marcador y terminó sellando el pase a la próxima instancia frente a un rival que acabó con nueve jugadores.

Rosario Central derrotó 2-1 a Racing y se clasificó a las semifinales del certamen en una noche de mucha tensión. La Academia se había puesto en ventaja con un gol de Matías Zaracho a los 40 minutos del primer tiempo, pero el local lo empató en el complemento a través de Gastón Ávila y lo resolvió en el alargue con un tanto de Enzo Copetti.

El partido cambió varias veces de tono. Después del 1-0 de Racing, Central fue creciendo y encontró el empate a los 19 del segundo tiempo. Ya en el tiempo extra, Copetti apareció al inicio del segundo suplementario para marcar el gol de la clasificación y desatar el festejo en Arroyito.

Más allá del resultado, el cruce quedó atravesado por las polémicas arbitrales y por la intervención del VAR. Darío Herrera expulsó a Adrián Martínez tras revisar una acción en la pantalla, en una decisión muy discutida por Racing. Antes y después de esa jugada, el encuentro tuvo varios roces, protestas y un clima cada vez más caliente, hasta que la visita también sufrió la roja de Marco Di Césare y terminó con nueve.

En el desarrollo general, Central mostró más empuje y terminó aprovechando mejor el contexto del partido, sobre todo cuando Racing quedó condicionado por las expulsiones. El equipo rosarino empujó, sostuvo la intensidad y encontró el premio en un cierre dramático ante una Academia que había arrancado mejor, pero no logró sostener el control.

En semifinales, Rosario Central visitará a River este sábado desde las 19.30 en el Monumental. Racing, en cambio, quedó eliminado del torneo.