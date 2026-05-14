El Campeonato Nacional de Malambo Femenino crece y Tanti se prepara para una edición histórica en 2026

La octava edición del certamen se realizará del 7 al 12 de octubre en el anfiteatro Solar de Piedra y marcará un nuevo salto en la expansión del evento: por primera vez tendrá seis jornadas oficiales de competencia. En Tanti, el campeonato ya es mucho más que una cita folclórica: se consolidó como parte de la identidad local y como uno de los grandes motores culturales, turísticos y económicos del año.

Tanti volverá a convertirse este año en uno de los grandes escenarios del folclore argentino con una nueva edición del Campeonato Nacional de Malambo Femenino, que en 2026 llegará con una novedad central: sumará una jornada más y se extenderá del 7 al 12 de octubre.

El anuncio fue realizado este martes durante el lanzamiento oficial concretado en la sede de la Legislatura Histórica de Córdoba, donde se presentó la octava edición del campeonato, un evento que con el paso de los años dejó de ser solo una competencia para transformarse en una referencia cultural de alcance nacional.

La incorporación de un sexto día oficial de actividad no es un dato menor. Marca, en los hechos, el crecimiento que alcanzó el certamen en convocatoria, nivel artístico y proyección federal. Y también confirma el lugar que fue ganando Tanti como sede natural de un encuentro que ya forma parte de su calendario identitario.

Desde el municipio lo resumieron en una definición directa: “Tanti vuelve a latir al ritmo del malambo”. En esa línea, remarcaron que el campeonato “ya forma parte de nuestra identidad cultural” y que su crecimiento año a año refleja la relevancia que alcanzó este encuentro a nivel nacional.

Un evento que ya es parte de la identidad de Tanti

La nueva edición tendrá un significado especial para la localidad no solo por la ampliación del programa, sino también porque vuelve a poner a Tanti en el centro de una manifestación cultural profundamente ligada a las tradiciones argentinas.

Desde la comuna destacaron que año tras año llegan a la localidad bailarinas, delegaciones y familias de distintos puntos del país para compartir jornadas atravesadas por la tradición, el talento y la pasión por las raíces folclóricas.

En ese marco, el municipio subrayó que el malambo y la danza representan “mucho más que una competencia”, al definirlos como una expresión viva de la cultura, de la identidad y de todo aquello que une a la comunidad.

Por eso, remarcaron que para Tanti es un orgullo volver a ser sede de un evento que no solo pone en valor las costumbres populares, sino que además posiciona a la localidad como un punto de encuentro para la cultura argentina.

Más días, más actividad y más impacto económico

El crecimiento del campeonato también se traduce en movimiento concreto para la economía local. En cada edición, el flujo de participantes, acompañantes y visitantes impacta de manera directa sobre distintos sectores vinculados al turismo y los servicios.

Hoteles, cabañas, complejos turísticos, gastronomía, comercios, remiseros, emprendedores y vecinos forman parte de una dinámica que, durante esos días, modifica el ritmo de la localidad y genera una circulación económica fuerte.

Desde el municipio remarcaron justamente ese aspecto al señalar que el campeonato produce “un importante movimiento turístico y económico para toda la comunidad”, beneficiando a comerciantes, gastronómicos, alojamientos, emprendedores y vecinos que acompañan el evento con compromiso y calidez.

Una edición con nuevas propuestas

La edición 2026 no solo tendrá una jornada más de competencia. También incorporará artistas musicales invitados durante las noches del campeonato, un nuevo sector gastronómico regional y el desarrollo paralelo del Congreso Argentino de Malambo, pensado como un espacio de formación, intercambio y aprendizaje en torno a la danza y la cultura folclórica.

Además, la organización anticipó que la gran final contará con la presentación de un artista de reconocimiento nacional, cuyo nombre será anunciado próximamente.

Durante el lanzamiento estuvieron presentes autoridades de la comisión organizadora, entre ellas su presidente José Luis Báez y la vicepresidenta Ivana Carrasco; el intendente de Tanti, Emiliano Paredes; representantes de instituciones culturales, delegaciones y artistas de la provincia.

La presentación incluyó además momentos artísticos con Pía Valentina Herrera, reciente campeona provincial en Juvenil Sub 17; Olivia Peralta, campeona provincial 2025 en categoría Menor; y la actual campeona nacional Noelia Barrionuevo, de Santa Cruz. El cierre musical estuvo a cargo del grupo 5 Sentidos.

Con este nuevo paso, Tanti se prepara para volver a llenarse de música, danza, emoción y tradición. Y lo hace con un campeonato que sigue creciendo, pero que al mismo tiempo reafirma algo más profundo: su vínculo con una identidad cultural que ya siente propia.