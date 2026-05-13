Tiempo estable en Villa Carlos Paz: miércoles frío por la mañana y jueves con tarde más agradable

El SMN anticipa dos jornadas firmes en Villa Carlos Paz y Punilla, sin lluvias a la vista. Este miércoles 13 arranca con una mañana muy fresca, de apenas 4°, y una máxima de 18°. Para este jueves 14, el tiempo seguirá estable, con una tarde algo más templada y 19° de máxima.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un panorama tranquilo para las próximas 48 horas, con cielo entre algo nublado y parcialmente despejado, sin precipitaciones y con mañanas frías.

Para hoy, miércoles 13, no se esperan lluvias en ningún tramo del día. La jornada comenzó con una temperatura baja, cercana a 4°, y con viento muy suave de 0–2 km/h. Con el correr de las horas, el termómetro subirá hasta una máxima de 18°, en un contexto de tiempo estable y sin cambios marcados. Hacia la noche, el ambiente volverá a sentirse fresco, con valores alrededor de 12°.

El jueves 14 seguirá en la misma línea. El arranque será otra vez fresco, con una mínima de 8°, pero durante la tarde la temperatura llegará a 19°. El SMN mantiene 0% de precipitaciones durante toda la jornada, con viento leve, entre 0–2 km/h y 7–12 km/h.

El dato principal sigue pasando por el frío de primera hora, sobre todo hoy. Después, tanto esta tarde como mañana ofrecen un panorama bastante amable, sin lluvias en el horizonte inmediato.

