miércoles, mayo 13, 2026
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Tiempo estable en Villa Carlos Paz: miércoles frío por la mañana y jueves con tarde más agradable

El SMN anticipa dos jornadas firmes en Villa Carlos Paz y Punilla, sin lluvias a la vista. Este miércoles 13 arranca con una mañana muy fresca, de apenas , y una máxima de 18°. Para este jueves 14, el tiempo seguirá estable, con una tarde algo más templada y 19° de máxima.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un panorama tranquilo para las próximas 48 horas, con cielo entre algo nublado y parcialmente despejado, sin precipitaciones y con mañanas frías.

Para hoy, miércoles 13, no se esperan lluvias en ningún tramo del día. La jornada comenzó con una temperatura baja, cercana a , y con viento muy suave de 0–2 km/h. Con el correr de las horas, el termómetro subirá hasta una máxima de 18°, en un contexto de tiempo estable y sin cambios marcados. Hacia la noche, el ambiente volverá a sentirse fresco, con valores alrededor de 12°.

El jueves 14 seguirá en la misma línea. El arranque será otra vez fresco, con una mínima de , pero durante la tarde la temperatura llegará a 19°. El SMN mantiene 0% de precipitaciones durante toda la jornada, con viento leve, entre 0–2 km/h y 7–12 km/h.

El dato principal sigue pasando por el frío de primera hora, sobre todo hoy. Después, tanto esta tarde como mañana ofrecen un panorama bastante amable, sin lluvias en el horizonte inmediato.

lajornada
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