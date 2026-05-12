Reclaman la reapertura del taller de luthería de la Escuela Bernabé Fernández de Villa Independencia

La comunidad educativa impulsa una junta de firmas para que vuelva a funcionar el espacio, cerrado en 2023 por decisión del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.

La comunidad educativa de la Escuela Ricardo Bernabé Fernández, ubicada en Villa Independencia, volvió a visibilizar el reclamo por la reapertura del taller de luthería que funcionó hasta 2023 y que fue cerrado por decisión del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.

El espacio, coordinado por el profesor de música Juan Bustos desde 2017, permitía a niños y niñas construir sus propios instrumentos musicales, aprender sobre música y participar de actividades artísticas dentro y fuera de la escuela. Actualmente, padres, docentes y vecinxs impulsan una junta de firmas para solicitar que el taller vuelva a funcionar.

En diálogo con VillaNos Radio, el docente explicó que el proyecto nació ante la falta de instrumentos musicales en las escuelas públicas.

“Los profes de música andamos con la guitarrita en el hombro de escuela en escuela y es difícil dar clases así cuando no hay instrumentos. Nos arreglamos con algunos toc-toc que hacemos con palitos de escoba y materiales reciclados”, relató.

Frente a esa realidad, comenzaron a fabricar instrumentos para abastecer las aulas. El proyecto fue creciendo con el tiempo y sumó distintas áreas pedagógicas. “Se trabajó en conjunto con matemáticas para medir, trazar y cortar; con ciencias; con tecnología. Casi todas las áreas participaron”, destacó el docente.

El primer objetivo fue garantizar que cada estudiante pudiera contar con un instrumento propio dentro del aula. Luego, avanzaron en una segunda etapa: que cada niño pudiera llevarse el instrumento a su casa. “Nos dimos cuenta de que en la mayoría de las casas no había instrumentos musicales. Entonces se nos ocurrió que cada uno pudiera llevar el instrumento que fabricaba para que estuviera el primer instrumento en casa”, contó.

El taller no solo abasteció a la propia institución, sino también a otras escuelas públicas de Villa Carlos Paz, Alta Gracia y Cosquín. Además, el proyecto obtuvo reconocimiento internacional. Participó en un concurso de escuelas sudamericanas y quedó entre las cuatro mejores propuestas entre más de 1.400 instituciones.

Sin embargo, el espacio fue cerrado en 2023. “Se cerró por falta de presupuesto, según nos dijeron. Pero nunca se auditó ni se evaluó si funcionaba. Y yo doy fe de que funcionaba”, afirmó.

El docente aseguró que desde entonces realizan pedidos formales para recuperar la afectación horaria necesaria para sostener el taller, aunque todavía no obtuvieron respuestas oficiales.

“Lo único que falta es una decisión. Es una firma. No hace falta juntar plata. Necesitamos que alguien avale nuevamente el taller”, sostuvo.

La repercusión social del cierre sorprendió incluso al propio coordinador. La comunidad educativa comenzó una campaña de firmas en comercios y espacios barriales de Villa Independencia para exigir la reapertura.

“Estoy realmente sorprendido por la magnitud del movimiento. La comunidad se enteró y todo se mueve alrededor del taller. Todos los niños llevaron su instrumento a casa durante nueve años y eso se cortó de golpe”, expresó.

Bustos también describió el deterioro actual del espacio físico donde funcionaba el taller. “Está abandonado. Están las partes de los instrumentos ahí. Es tristísimo. Fue trabajo de sábados y domingos para poder construirlo”, lamentó.

En otro tramo de la entrevista, el docente cuestionó las políticas de ajuste sobre espacios artísticos y culturales. “El arte sensibiliza y hace a las personas pensantes. Si atacamos esa parte, es más fácil lograr ciertos objetivos de dominación”, reflexionó.

Además, señaló que no se trató de un caso aislado. “A fines de 2023 se cerraron muchos talleres vinculados al arte. Algunos después volvieron a abrirse, pero no sabemos bajo qué criterio”, indicó.

La campaña para recuperar el taller continúa creciendo en la ciudad. Familias, docentes y vecinos buscan que el Ministerio de Educación provincial revea la medida y permita que el espacio vuelva a abrir sus puertas.

“No es solamente por la Bernabé. Todas las escuelas públicas necesitan apoyo, recursos y espacios para el arte. El aula de música es tan importante como cualquier otra”, concluyó Bustos.

Fuente: VillaNos Radio