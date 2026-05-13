El exjefe de la Departamental Punilla Norte irá a prisión por abuso sexual y otros delitos

La Cámara Criminal y Correccional de Cruz del Eje dictó este miércoles una condena de 13 años y 10 meses de prisión contra el exjefe de la Departamental Punilla Norte, Diego Bracamonte, en el marco de un juicio abreviado. El excomisario admitió su responsabilidad en hechos calificados como abuso sexual gravemente ultrajante agravado, promoción de la corrupción sexual agravada, desobediencia a la autoridad y amenazas agravadas, cometidos contra integrantes de su entorno familiar.

La Cámara Criminal y Correccional de Cruz del Eje condenó este miércoles al excomisario Diego Bracamonte a la pena de 13 años y 10 meses de prisión, luego de que aceptara su culpabilidad en un juicio abreviado por una serie de delitos de extrema gravedad.

Bracamonte había llegado a esta instancia acusado de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, promoción de la corrupción sexual agravada, desobediencia a la autoridad y amenazas agravadas, en hechos cometidos en perjuicio de integrantes de su propia familia. Aunque en la audiencia preliminar su defensa había rechazado las imputaciones, finalmente el exjefe policial reconoció su responsabilidad al inicio del proceso oral.

De acuerdo con la información difundida por medios cordobeses, la condena será cumplida en el penal de Bouwer.

El excomisario había sido detenido en octubre de 2024, inicialmente en el marco de una denuncia por violencia de género. Con el avance de la causa y durante el período de prisión preventiva, se incorporaron nuevas denuncias que terminaron derivando en la tipificación de los delitos sexuales por los que ahora fue condenado.

Bracamonte había quedado además bajo fuerte exposición pública tras su paso por la conducción de la Departamental Punilla Norte, y fue pasado a retiro meses después de la muerte de Jonathan Romo en la comisaría de La Falda, ocurrida en julio de 2022.