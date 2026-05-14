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Cuesta Blanca recibió a estudiantes de Guardaparques para una jornada de prácticas en territorio

Alumnos de la Tecnicatura Universitaria de Guardaparques de la Universidad Provincial de Córdoba realizaron actividades de control, vigilancia, mantenimiento de cartelería y relevamiento ambiental junto al guardaparque comunal.

La Comuna de Cuesta Blanca informó que el pasado sábado se desarrolló en la localidad una jornada práctica con estudiantes de la Tecnicatura Universitaria de Guardaparques, perteneciente a la Facultad de Turismo y Ambiente de la Universidad Provincial de Córdoba.

La actividad correspondió a la asignatura Prácticas Profesionalizantes II y contó con el acompañamiento del guardaparque comunal.

Según se indicó, durante la jornada se trabajó especialmente en tareas de control y vigilancia, mantenimiento de cartelería informativa y relevamiento ambiental.

Desde la comuna destacaron la realización de este tipo de instancias en territorio, vinculadas a la formación profesional y al cuidado de los espacios naturales de Cuesta Blanca.

lajornada
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