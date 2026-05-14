Villa Carlos Paz: dos hombres aprehendidos tras agredir a un inspector municipal durante un control a vendedores ambulantes

Dos hombres de 27 y 22 años, domiciliados en la ciudad de Córdoba, fueron detenidos tras agredir a un inspector municipal durante un operativo de control de vendedores ambulantes. También dañaron un móvil municipal y quedaron a disposición de la Justicia por daño y lesiones.

Este jueves, pasadas las 13:30, un inspector municipal de 49 años denunció haber sido agredido por dos hombres durante un operativo de control de vendedores ambulantes que se realizaba sobre calle Alem, en la zona céntrica de Villa Carlos Paz.

Según se informó, los agresores también provocaron daños en la puerta del móvil municipal interno 306 y en el espejo retrovisor, para luego darse a la fuga.

Con las descripciones aportadas, personal policial logró interceptar y aprehender a dos hombres de 27 y 22 años en la intersección de avenida Sabattini y Orgaz, ambos domiciliados en la ciudad de Córdoba.

En el lugar intervino el servicio de emergencias local, que diagnosticó al inspector municipal gonalgia en la rodilla derecha.

Los aprehendidos fueron trasladados y alojados en la Alcaidía local, quedando a disposición del magistrado de turno por los delitos de daño y lesiones.