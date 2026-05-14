El Rally Cordobés llega a Villa Carlos Paz con una fecha íntegramente sobre asfalto

La ciudad será sede de la tercera fecha del Campeonato Provincial Rally Cordobés entre el viernes 15 y el domingo 17 de mayo, con un recorrido íntegramente sobre asfalto por caminos emblemáticos de Punilla. La competencia incluirá una rampa simbólica en la Costanera y tendrá entrada libre y gratuita.

Villa Carlos Paz volverá a convertirse en escenario del automovilismo provincial con la llegada del Rally Cordobés, que disputará en la ciudad y la región una fecha con una particularidad que la distingue en el mapa sudamericano: será una carrera 100% en asfalto.

La competencia se desarrollará entre el viernes 15, el sábado 16 y el domingo 17 de mayo, en el marco de la tercera fecha del Campeonato Provincial Rally Cordobés, y tendrá a Villa Carlos Paz como epicentro de un fin de semana que combinará deporte motor, movimiento turístico y fuerte visibilidad regional.

Con la participación de cientos de tripulaciones, la prueba recorrerá algunos de los trazados más reconocidos del sur de Punilla, incluyendo el camino de las 100 curvas, el sector del Observatorio y el tramo hacia Cuesta Blanca, en una propuesta que busca potenciar el atractivo paisajístico y deportivo de la zona.

La presentación oficial del evento se realizó este martes por la mañana en el Estadio Arena, donde el intendente Esteban Avilés valoró la elección de la ciudad como sede de una nueva fecha del campeonato. “Es una caricia para Carlos Paz que el rally provincial también nos elija como anfitriones. Este es un evento social deportivo de la ciudad, con trascendencia turística, que ya forma parte de nuestra identidad”, afirmó.

La fecha en Villa Carlos Paz llega después del paso del campeonato por dos valles emblemáticos para esta disciplina, como Calamuchita y Traslasierra, y ahora desembarca en Punilla, un territorio fuertemente vinculado a la historia del rally en Córdoba. En ese contexto, la elección de una competencia íntegramente sobre asfalto vuelve a darle a esta edición un perfil singular.

Además de la actividad en los tramos, el cronograma incluirá una de las postales más visibles del fin de semana: el sábado, desde las 19:30, se realizará una rampa simbólica sobre la Costanera de Villa Carlos Paz, una instancia pensada para acercar la competencia al público y reforzar el clima festivo del evento.

Desde la organización y el municipio destacaron que la realización de esta fecha vuelve a ubicar a Villa Carlos Paz como sede de eventos deportivos de alto impacto, con incidencia no solo en el deporte motor sino también en la actividad turística, comercial y de servicios.

La actividad será con entrada libre y gratuita, por lo que se espera una importante presencia de vecinos, aficionados y visitantes durante todo el fin de semana.