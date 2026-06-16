Mundial 2026: Uruguay reaccionó a tiempo y empató ante Arabia Saudita

La Celeste igualó 1 a 1 en Miami, después de quedar abajo por un gol de Abdulelah Al Amri. Maxi Araujo marcó el empate en el tramo final.

Uruguay debutó con un empate 1 a 1 ante Arabia Saudita en el Mundial 2026, este lunes, en Miami, por la primera fecha del Grupo H.

El partido tuvo un desarrollo incómodo para la Celeste, que arrancó con más posesión pero sin claridad en los últimos metros. Arabia Saudita se mostró ordenada, cerró espacios y encontró la ventaja en una pelota parada.

A los 41 minutos, Abdulelah Al Amri aprovechó una mala respuesta de Fernando Muslera tras un córner y definió dentro del área para marcar el 1 a 0. El gol golpeó a Uruguay, que se fue al descanso abajo en el marcador pese a haber tenido mayor iniciativa.

En el complemento, el equipo de Marcelo Bielsa adelantó líneas y empujó con más decisión. Federico Valverde tomó más protagonismo en la mitad de la cancha y Uruguay empezó a generar situaciones, aunque chocó varias veces con Mohammed Al Owais, una de las figuras del encuentro.

El empate llegó a los 80 minutos. Tras una jugada de ataque y una pelota que quedó suelta en el área, Maxi Araujo apareció para marcar el 1 a 1 y evitar una derrota en el estreno.

Uruguay insistió hasta el final y tuvo chances para darlo vuelta, pero Al Owais volvió a responder en momentos clave. Arabia Saudita, en tanto, sostuvo el empate con orden y terminó celebrando un punto valioso ante un rival de mayor peso histórico.

Con este resultado, el Grupo H quedó completamente igualado tras la primera fecha: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay suman un punto. Arabia Saudita y Uruguay terminaron con un gol a favor, mientras que España y Cabo Verde empataron sin goles.

En la próxima jornada, Arabia Saudita enfrentará a España el domingo 21 de junio, a las 13:00 de Argentina, en Atlanta. Ese mismo día, Uruguay jugará ante Cabo Verde desde las 19:00 de Argentina, en Miami.