La Cumbre y Huerta Grande realizaron una nueva edición de “Pedaleando entre Amigos”

Más de 20 ciclistas recorrieron los 14,5 kilómetros que unen ambas localidades, en el marco del Mes del Cicloturismo y como homenaje a Horacio “Turco” Dorado.

En el marco del Mes del Cicloturismo en la provincia de Córdoba, los municipios de La Cumbre y Huerta Grande llevaron adelante la segunda edición de “Pedaleando entre Amigos”, una vuelta homenaje a Horacio “Turco” Dorado.

La actividad reunió a más de 20 ciclistas, que recorrieron los 14,5 kilómetros que unen las localidades de Huerta Grande y La Cumbre, en una propuesta orientada a disfrutar los paisajes serranos, promover la actividad al aire libre y fortalecer el cicloturismo regional.

Desde la Municipalidad de La Cumbre destacaron la emoción de compartir esta iniciativa, que recién comienza a consolidarse dentro de la agenda local y que representa un sentido homenaje a un vecino entrañable de la comunidad.

La propuesta fue posible a partir del trabajo conjunto entre los municipios de Huerta Grande y La Cumbre, en el marco de una agenda que busca impulsar recorridos turísticos, deportivos y recreativos sobre dos ruedas.

Como parte del Mes del Cicloturismo, La Cumbre también tiene prevista la actividad “Embanderate”, programada para el 20 de junio, con un recorrido de 20 kilómetros hasta el Mirador Valle del Río Pinto.

Desde el municipio recordaron que las actividades son libres y gratuitas, con inscripción previa, y convocaron a vecinos y visitantes a sumarse a las próximas propuestas para seguir disfrutando de las sierras en bicicleta.

📸Jorge Gainza