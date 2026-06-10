Capilla del Monte se afianza como destino de bienestar y vida consciente

La ciudad del norte de Punilla participó por primera vez en la Expo Holística y Bienestar, realizada en La Rural de Buenos Aires, donde presentó su propuesta turística ante miles de visitantes. Desde el municipio destacaron el interés del público y el trabajo conjunto con la Cámara de Turismo y el sector privado.

Capilla del Monte dio un nuevo paso en su estrategia de posicionamiento turístico al participar por primera vez en la Expo Holística y Bienestar, realizada el sábado 6 y domingo 7 de junio en el predio de La Rural, en Buenos Aires.

La presencia de la ciudad serrana en uno de los eventos más relevantes del sector marcó un hito para la localidad, que busca consolidarse como un destino asociado al bienestar, la naturaleza, la espiritualidad y la vida consciente.

Durante las dos jornadas, miles de visitantes recorrieron la feria, que reunió a más de 150 expositores, y se acercaron al stand de Capilla del Monte para conocer su propuesta turística.

Desde el municipio señalaron que el interés del público se tradujo en consultas concretas para planificar viajes, un dato que refuerza el potencial comercial del destino dentro de un segmento turístico en crecimiento.

El bienestar como identidad

El intendente Santiago Arenas destacó la importancia de esta primera participación y remarcó que Capilla del Monte cuenta con una identidad fuertemente vinculada a este tipo de experiencias.

“Capilla del Monte tiene una identidad muy fuerte vinculada al bienestar, la naturaleza y la espiritualidad, y este tipo de eventos nos permite proyectarla a nivel nacional”, expresó.

El mandatario también puso en valor el trabajo articulado entre el Municipio, la Cámara de Turismo y el sector privado para fortalecer la actividad y ampliar la llegada del destino a nuevos públicos.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Alina Szczupak, valoró la respuesta obtenida durante la feria y sostuvo que la participación dejó un balance positivo.

“La recepción fue muy positiva; muchas personas ya conocían el destino y otras lo descubrieron como una opción alineada con sus intereses de vida consciente”, señaló.

Además, anticipó que la presencia en este tipo de encuentros continuará como parte de una estrategia sostenida de promoción turística.

La experiencia en Buenos Aires abre nuevas oportunidades para Capilla del Monte en un contexto en el que el bienestar se consolida como una de las principales motivaciones de viaje.

Con naturaleza, identidad serrana y una trayectoria asociada a experiencias de conexión, espiritualidad y vida saludable, la ciudad busca fortalecer su perfil dentro de un mercado turístico que combina descanso, salud integral y desarrollo local.