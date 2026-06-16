Mundial 2026: Scaloni definió el equipo para el debut de Argentina

La Selección enfrentará a Argelia este martes, desde las 22, en Kansas City. Dibu Martínez será titular, Facundo Medina ocupará el lateral izquierdo y Otamendi comenzaría en el banco.

Lionel Scaloni tiene definido el equipo de la Selección Argentina para el debut en el Mundial 2026. La Albiceleste enfrentará a Argelia este martes 16 de junio, desde las 22:00 de Argentina, en Kansas City, por la primera fecha del Grupo J.

Aunque el entrenador evitó confirmar públicamente los once en conferencia de prensa, la formación que se perfila para el estreno tendrá a Emiliano “Dibu” Martínez en el arco. El arquero evolucionó favorablemente de la lesión en un dedo de la mano derecha que había complicado su preparación y estará desde el arranque.

En la defensa, Facundo Medina ocupará el lateral izquierdo en lugar de Nicolás Tagliafico, quien quedó descartado para el debut por un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda. La línea de fondo se completaría con Nahuel Molina, Cristian Romero y Lisandro Martínez.

La elección también dejaría afuera del once inicial a Nicolás Otamendi, uno de los referentes históricos del ciclo y titular en la consagración de Qatar 2022. El defensor, que en la previa anticipó que este será su último Mundial con la camiseta argentina, comenzaría el partido entre los suplentes, mientras Scaloni apuesta por la dupla central conformada por Cristian Romero y Lisandro Martínez.

En el mediocampo, Argentina mantendría la base habitual del ciclo con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, más la presencia de Thiago Almada, quien ocuparía una función mixta para colaborar en la recuperación y sumarse al circuito ofensivo.

En ataque, Lionel Messi será titular y estará acompañado por Lautaro Martínez. De esta manera, Julián Álvarez comenzaría en el banco de suplentes, aunque podría sumar minutos durante el partido.

El once argentino para enfrentar a Argelia sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Para Messi será un debut especial: el capitán disputará su sexto Mundial y podría alcanzar su partido número 200 con la camiseta de la Selección. Argentina, vigente campeona del mundo, iniciará así la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

En la previa, Scaloni pidió respeto por Argelia y recordó que en una Copa del Mundo no hay rivales sencillos. El antecedente del debut de 2022, cuando Argentina cayó ante Arabia Saudita y luego terminó consagrándose campeona, aparece como una advertencia para no subestimar el estreno.

Después del partido ante Argelia, la Selección volverá a jugar por el Grupo J el lunes 22 de junio frente a Austria y cerrará la primera fase el sábado 27 ante Jordania.