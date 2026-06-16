Valle Hermoso avanzó en un taller participativo para planificar su ordenamiento territorial

La actividad fue encabezada por el intendente Daniel Spadoni y reunió a vecinos, instituciones y representantes de la comunidad en una jornada vinculada al Plan Base de Ordenamiento Territorial de la biorregión Cosquín-Yuspe.

La Municipalidad de Valle Hermoso llevó adelante un taller de trabajo participativo orientado a la elaboración del Plan Base de Ordenamiento Territorial de la localidad, en el marco de la biorregión Cosquín-Yuspe.

La actividad se realizó el viernes 12 en el SUM del CAPS, estuvo encabezada por el intendente Daniel Spadoni y reunió a vecinos, representantes de instituciones, organizaciones y distintos actores de la comunidad, en una instancia de diálogo y construcción colectiva.

Durante el encuentro se intercambiaron ideas, propuestas y miradas sobre el presente y el futuro de Valle Hermoso, con el objetivo de planificar de manera conjunta el crecimiento y desarrollo del pueblo.

La jornada contó con el acompañamiento técnico de Pablo Riveros, director de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ambiente y Economía Circular de Córdoba, junto a integrantes de su equipo.

En ese marco, el área de Obras Públicas de la Municipalidad también presentó ante la comunidad una serie de proyectos estratégicos para los próximos años. Entre ellos se mencionaron la construcción de una ciclovía, la reestructuración de la Plaza Manuel Belgrano, mejoras en el centro comercial, obras de adoquinado y una ciclovía sobre calle Salesianos, pensada como alternativa de circulación a la Ruta Nacional 38.

Desde el municipio destacaron la participación de vecinos e instituciones, y remarcaron la importancia de sumar aportes comunitarios en la planificación territorial de la localidad.