Mundial 2026: Bélgica rescató un empate ante Egipto en su debut

El seleccionado europeo igualó 1 a 1 en Seattle, después de arrancar abajo por un gol de Emam Ashour. El ingreso de Romelu Lukaku fue clave para forzar el empate.

Bélgica debutó con un empate 1 a 1 ante Egipto en el Mundial 2026, este lunes 15 de junio, en Seattle, por la primera fecha del Grupo G.

El partido comenzó mejor para Egipto, que mostró orden defensivo, velocidad para salir de contraataque y efectividad en una de sus primeras chances claras. A los 19 minutos, Emam Ashour recibió una asistencia de Mohamed Salah, controló cerca del área y sacó un remate potente para vencer a Thibaut Courtois y marcar el 1 a 0.

Bélgica tuvo más posesión, pero le costó transformar ese dominio en situaciones claras. Jérémy Doku fue de lo más desequilibrante por la banda, mientras que Kevin De Bruyne también intentó hacerse cargo del juego, aunque el equipo europeo se fue al descanso sin encontrar profundidad.

En el complemento, Egipto mantuvo la ventaja con una defensa firme y también tuvo oportunidades para ampliar la diferencia. Courtois respondió en momentos importantes y sostuvo a Bélgica en partido.

El empate llegó a los 66 minutos, justo después del ingreso de Romelu Lukaku. El delantero no llegó a tocar la pelota, pero su presencia en el área forzó el error de Mohamed Hany, que terminó desviando contra su propio arco un centro enviado desde la derecha.

Desde allí, Bélgica empujó en busca de la victoria y tuvo chances para darlo vuelta, incluso con un cabezazo de Lukaku en el tramo final. Egipto también respondió con algunas salidas rápidas y un reclamo de penal revisado por el VAR, pero el marcador no volvió a moverse.

Con este resultado, Bélgica y Egipto sumaron su primer punto en el Grupo G, a la espera del partido entre Irán y Nueva Zelanda, que completará la primera fecha de la zona.

En la próxima jornada, Bélgica enfrentará a Irán el domingo 21 de junio, a las 16:00 de Argentina, en Los Ángeles. Ese mismo día, Egipto jugará ante Nueva Zelanda desde las 22:00 de Argentina, en Vancouver.