Mundial 2026: Irán reaccionó dos veces y empató con Nueva Zelanda

Nueva Zelanda estuvo dos veces arriba por el doblete de Elijah Just, pero Irán respondió con goles de Ramin Rezaeian y Mohammad Mohebi para cerrar un 2 a 2 en el Grupo G.

Irán y Nueva Zelanda empataron 2 a 2 en un partido intenso y cambiante por la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026, disputado este lunes 15 de junio, en Los Ángeles.

Nueva Zelanda golpeó rápido. A los 7 minutos, Elijah Just apareció en el área tras una asistencia de Chris Wood y marcó el 1 a 0, en un arranque que sorprendió a Irán y le permitió al seleccionado oceánico jugar con más comodidad.

El equipo iraní reaccionó con empuje y encontró el empate a los 32 minutos, cuando Ramin Rezaeian aprovechó una pelota suelta en el área después de una serie de rebotes y definió para poner el 1 a 1.

En el complemento, Nueva Zelanda volvió a adelantarse. Otra vez apareció Elijah Just, a los 54 minutos, para marcar su segundo gol de la noche y dejar al equipo oceánico cerca de una victoria histórica.

El partido también tuvo un condimento particular para la audiencia argentina por la presencia de Tim Payne, defensor de Nueva Zelanda, que fue titular y llegó al Mundial convertido en un fenómeno viral en redes. Su nombre explotó en la previa del torneo a partir de una campaña impulsada por un creador de contenido argentino, que lo eligió como “el jugador menos conocido” de la Copa y terminó transformándolo en una de las historias más comentadas entre los hinchas.

Pero Irán no se cayó y volvió a responder. A los 64 minutos, Mohammad Mohebi conectó de cabeza y puso el 2 a 2 definitivo, en un partido abierto, con llegadas para los dos lados y errores defensivos que mantuvieron el resultado en suspenso hasta el final.

Nueva Zelanda quedó con la sensación de haber dejado escapar una gran oportunidad, ya que estuvo dos veces en ventaja y sigue sin poder conseguir su primer triunfo mundialista. Irán, en cambio, rescató un punto en un estreno difícil y mostró capacidad de reacción en dos momentos clave.

Con este resultado, el Grupo G quedó completamente parejo tras la primera fecha: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda suman un punto. Irán y Nueva Zelanda terminaron con dos goles a favor, mientras que Bélgica y Egipto igualaron 1 a 1 en el otro partido de la zona.

En la próxima jornada, Irán enfrentará a Bélgica el domingo 21 de junio, a las 16:00 de Argentina, en Los Ángeles. Ese mismo día, Nueva Zelanda jugará ante Egipto desde las 22:00 de Argentina, en Vancouver.