Operativo Saturación Potenciado en Punilla Norte dejó aprehendidos y secuestros de motocicletas

La Policía de Córdoba desplegó controles simultáneos en Capilla del Monte y Cosquín, con patrullajes preventivos, verificaciones de identidad, controles vehiculares y actuaciones por pedidos de paradero judiciales vigentes.

Durante la noche del viernes, la Departamental Punilla Norte llevó adelante un despliegue de seguridad denominado Operativo Saturación Potenciado, con intervenciones simultáneas en Capilla del Monte y Cosquín.

Según se informó, las acciones se concentraron de manera estratégica en ambas localidades, donde las fuerzas de seguridad reforzaron el patrullaje preventivo y establecieron controles fijos y móviles en las principales arterias y accesos.

Como resultado de las intervenciones, personal policial logró la aprehensión de personas vinculadas a distintos delitos en flagrancia. Además, durante las verificaciones de identidad se hicieron efectivos pedidos de paradero vigentes emitidos en el marco de diferentes causas judiciales.

En paralelo, los controles vehiculares orientados a la seguridad vial y la prevención del delito derivaron en el secuestro de motocicletas por infracciones al artículo 111 del Código de Convivencia Ciudadana.

Los ciudadanos aprehendidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción correspondiente.