La Legislatura aprobó el Fondo Provincial de Capital Emprendedor anunciado por Llaryora

Se trata de una herramienta destinada a financiar proyectos innovadores y emprendimientos dinámicos de base tecnológica. La iniciativa había sido anunciada por el gobernador Martín Llaryora durante la apertura del período legislativo del pasado 1° de febrero. El objetivo es consolidar a Córdoba como un polo de innovación, generar empleo de calidad y retener el talento local.

La Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles la creación del Fondo Provincial de Capital Emprendedor, una herramienta impulsada por el gobernador Martín Llaryora para fortalecer el ecosistema emprendedor, promover la innovación y acompañar el crecimiento de startups cordobesas con alto potencial de desarrollo.

La iniciativa había sido anunciada por el mandatario provincial durante la apertura del 148° período de sesiones ordinarias de la Legislatura, el pasado 1° de febrero, cuando planteó la necesidad de avanzar con instrumentos concretos que permitan transformar el conocimiento en oportunidades de desarrollo económico y generación de empleo.

La nueva Ley Provincial 11.125 indica que el Fondo Provincial de Capital Emprendedor persigue como objetivos estratégicos asegurar la consolidación del sistema provincial de innovación, promover el desarrollo de actividades científico-tecnológicas y fortalecer el emprendimiento como herramientas clave para afianzar el desarrollo productivo, inclusivo, exponencial, autónomo y sustentable de la provincia.

La normativa también apunta a fortalecer la competitividad territorial; transformar la matriz productiva, con la incorporación de conocimientos, tecnologías e innovaciones que generen agregado de valor en la producción; generar soluciones innovadoras a problemas locales de alto impacto social, económico y ambiental; e impulsar la apropiación de los beneficios de los desarrollos científicos y tecnológicos para mejorar la calidad de vida de la sociedad, entre otros objetivos.

De esta manera, Córdoba se posiciona entre las primeras jurisdicciones del país en contar con un fondo específico destinado a promover el capital emprendedor, con el objetivo de acompañar iniciativas en etapas tempranas de desarrollo, facilitar el acceso al financiamiento y estimular la articulación entre el sector público, el privado y el sistema científico-tecnológico.

La norma establece que el Fondo Provincial de Capital Emprendedor se integrará, a partir del ejercicio 2026, con hasta el 0,5% de los recursos que anualmente se recaudan del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. En el año en curso será de hasta 10 mil millones de pesos.

También se integrará con otros recursos que anualmente asigne la Ley de Presupuesto General provincial u otras leyes que dicte el Poder Legislativo; ingresos por legados o donaciones; fondos de organismos provinciales, nacionales, internacionales u organizaciones no gubernamentales; fondos que se puedan generar o recuperar como consecuencia de la aplicación de los programas y ejecución de los objetivos del Fondo, y las rentas y frutos de estos activos; fondos provenientes de la colocación por oferta pública de valores negociables a través del mercado de capitales; y fondos de empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que decidan apoyar el desarrollo del capital emprendedor.

La creación del fondo forma parte de una estrategia que el gobernador Llaryora viene sosteniendo desde el inicio de su gestión, basada en el convencimiento de que el talento cordobés debe encontrar oportunidades para crecer dentro de la provincia.

En distintas oportunidades, el mandatario provincial destacó la importancia de generar las condiciones necesarias para que los emprendedores puedan transformar sus ideas en proyectos sostenibles, capaces de crear valor agregado, empleo de calidad y nuevas oportunidades de desarrollo para Córdoba.

La aprobación de esta ley representa un nuevo paso en la decisión del Gobierno de Córdoba de construir un modelo productivo basado en el conocimiento, la creatividad y la capacidad emprendedora de los cordobeses.

“Queremos que las grandes ideas que nacen en Córdoba puedan desarrollarse en Córdoba, generando trabajo, inversión y futuro para nuestra gente”, había expresado el gobernador al anunciar el envío de esta iniciativa a la Legislatura durante la apertura de sesiones ordinarias.

Con esta herramienta, la Provincia reafirma su compromiso con quienes innovan, emprenden y apuestan por el desarrollo tecnológico como motor del crecimiento económico y social.