ASHOGA dictará una capacitación gratuita en neurooratoria para el sector turístico

La propuesta estará a cargo de la licenciada Lorena Moix y se realizará este jueves 18 de junio, de 15 a 18, en la sede de ASHOGA, ubicada en Saavedra 60. El taller está destinado a empresarios, colaboradores, estudiantes y personas vinculadas al sector turístico.

La Asociación Hotelera y Gastronómica de Villa Carlos Paz (ASHOGA) abrió las inscripciones para el primer nivel de una propuesta formativa orientada a mejorar la comunicación, el liderazgo y la conexión con los equipos y clientes.

La capacitación se titula “Neurooratoria: hablar desde la emoción, conectar desde la autenticidad” y se realizará este jueves 18 de junio, de 15 a 18, en la sede de ASHOGA, ubicada en Saavedra 60, en Villa Carlos Paz.

El taller estará a cargo de la licenciada Lorena Moix, periodista, máster en PNL e inteligencia emocional.

Desde la institución señalaron que se trata de una actividad gratuita para empresarios, colaboradores, estudiantes y personas afines al sector turístico. Los cupos son limitados y la inscripción se realiza a través del formulario difundido por ASHOGA.

Una propuesta en tres niveles

La actividad forma parte de un recorrido formativo más amplio sobre neurooratoria, pensado para fortalecer habilidades de comunicación, liderazgo, ventas y experiencia del cliente.

El primer nivel estará enfocado en la neurooratoria aplicada, con el objetivo de transformar la manera de comunicar, liderar y conectar.

La propuesta continuará con un segundo nivel titulado “El arte de conectar con congruencia”, a cargo del profesor Daniel Leaniz, capacitador en venta consultiva y relacional, coach ontológico y ejecutivo.

El tercer nivel será “Neuroventas y Experiencia del Cliente”, dictado por Carlos González, consultor en Recursos Humanos, coach certificado y autor del libro “La cara humana de la venta”.

La capacitación cuenta con el acompañamiento de FEHGRA Argentina y busca aportar herramientas prácticas para un sector turístico que requiere cada vez más profesionalización, calidad en la atención y capacidad de generar experiencias diferenciales.