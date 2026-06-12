Flores defendió la Comunidad Regional Punilla y calificó como “un error” la salida de Cosquín

El jefe comunal de Mayu Sumaj y flamante presidente de la Comunidad Regional Punilla cuestionó la decisión del intendente Raúl Cardinali, aunque aclaró que el organismo seguirá funcionando. También negó un eventual alejamiento de La Falda y anticipó que el turismo será el eje central de la nueva etapa.

El jefe comunal de Mayu Sumaj y flamante presidente de la Comunidad Regional Punilla, Fabián Flores, defendió el rol del organismo regional y cuestionó la decisión del intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, de retirar a la ciudad.

En una entrevista con VillaNos Radio, sostuvo que la salida fue “un error” y afirmó que la Comunidad Regional continuará funcionando con el turismo como prioridad inmediata, aunque sin dejar de lado otros ejes como infraestructura, ambiente, educación y políticas sociales.

Flores fue elegido en la asamblea realizada el 20 de mayo, luego de la licencia solicitada por Fabricio Díaz, intendente de Capilla del Monte, quien asumió funciones en el Gobierno provincial como secretario de Infraestructura.

Según precisó, participaron 18 representantes y obtuvo 15 votos, con acompañamiento de distintos sectores políticos. “Que te elijan todos los bloques y ser el mandatario de la Comunidad Regional, para mí es un orgullo”, afirmó.

En ese marco, planteó que su objetivo será sostener un esquema de trabajo “más allá de los colores políticos” y buscar una conducción regional con mayor dinámica territorial.

“Fue un error del intendente de Cosquín”

El tramo más político de la entrevista apareció al referirse a Cosquín. Consultado por la decisión de Cardinali de apartar a la ciudad del organismo, Flores aclaró que daba una lectura personal, pero fue crítico.

“Yo creo que fue un error del intendente de Cosquín haberse retirado”, afirmó.

Luego agregó: “Él es el intendente de una de las ciudades más importantes del departamento, y que se haya ido porque no logró los avales para ser presidente, me parece que no es una decisión acertada”.

De todos modos, aclaró que desconoce los motivos finales del intendente: “Él sabrá por qué lo hizo”.

Flores también buscó despejar dudas sobre el impacto institucional de la salida de Cosquín. “No afecta a nada, la Comunidad Regional sigue su vida, sigue con su proyecto”, sostuvo.

Según explicó, su intención es agilizar el funcionamiento del organismo y realizar reuniones en distintos puntos del departamento, tanto en el sur como en el centro y el norte de Punilla.

“La Comunidad Regional ha tenido un papel preponderante”

En relación con las críticas de Cardinali sobre la utilidad de la Comunidad Regional, Flores defendió la trayectoria del ente y enumeró acciones vinculadas a obras, turismo, asistencia a municipios y comunas, y gestión regional.

Mencionó, entre otros ejemplos, la autovía de Punilla entre el puente De la Sota y Molinari, reuniones de trabajo entre jefes comunales, la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Bialet Massé y antecedentes vinculados a residuos sólidos urbanos.

“La Comunidad Regional ha tenido un papel muy preponderante en la vida de todo el departamento y va a seguir teniéndolo”, afirmó.

También remarcó que el organismo acompañó institucionalmente a Cosquín frente a una situación judicial y económica compleja. “Nosotros, como Comunidad Regional, fuimos todos a firmar y avalar que, por favor, se revea ese embargo que había contra Cosquín”, señaló.

En ese punto, aclaró que el problema no corresponde a la actual gestión municipal. “Él tuvo un problema económico muy grave, un juicio muy grande que le salió ahora, y viene no de la gestión de él, hay que aclararlo también”, dijo sobre Cardinali.

Una diferencia política, no personal

A pesar de las diferencias, Flores intentó separar la discusión institucional de la relación personal con el intendente de Cosquín.

“Yo con Raúl no tengo ningún tipo de problema”, expresó. Y agregó: “Tengo una relación muy buena”.

Sin embargo, insistió en que la decisión de dejar la Comunidad Regional fue desacertada y la vinculó con una cuestión política o personal.

Para Flores, la salida de Cosquín no modifica el rumbo del organismo. Su planteo fue que la Comunidad Regional debe seguir funcionando, sostener sus proyectos y reforzar la articulación entre municipios y comunas del departamento.

“La Falda se mantiene”

Otro punto abordado fue la situación de La Falda. Ante versiones sobre un posible alejamiento de esa ciudad, Flores dijo que habló con el intendente Javier Dieminger y redujo el tema a una iniciativa puntual.

“Simplemente es un proyecto de ordenanza que presentó un concejal del PRO, pero no tiene el consenso del resto”, señaló.

Luego fue categórico: “La Falda se mantiene”.

De esa manera, el nuevo presidente buscó contener las dudas sobre la continuidad de otras localidades dentro de la Comunidad Regional, en un contexto marcado por la decisión adoptada por Cosquín.

Turismo, la prioridad inmediata

En cuanto a las prioridades de gestión, Flores sostuvo que el turismo será el eje central de la nueva etapa.

“El eje central de la gestión nuestra, de la nueva gestión, pasa por el turismo, porque es la única industria que tenemos”, señaló.

El jefe comunal dijo que se buscará concentrar recursos en promoción, capacitaciones, observatorio turístico, agencia de turismo y presencia en ferias, entre ellas la FIT.

“Todos los recursos los vamos a colocar en turismo”, remarcó.

Flores vinculó esa decisión con los resultados de la última temporada y con la situación económica nacional. “Hay que trabajar constantemente, hay que promocionar más”, sostuvo.

De todos modos, aclaró que la agenda no se agotará en ese punto y mencionó infraestructura, ambiente, educación y políticas sociales como otros ejes de trabajo.

Una agenda regional más dinámica

Flores también indicó que en la primera reunión bajo su conducción se pondrían en consideración distintos temas, entre ellos el proyecto turístico para Punilla, la presentación de balance y el programa Caja 427+ de la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba, entre otros temas.

Con su llegada a la presidencia, Flores busca reposicionar a la Comunidad Regional Punilla en un escenario marcado por la salida de Cosquín, las dudas sobre otras localidades y la necesidad de coordinar políticas comunes en un departamento atravesado por el turismo, la obra pública y la gestión de servicios regionales.

Su mensaje dejó una doble definición: la salida de Cardinali fue, a su entender, una decisión equivocada, pero no paraliza al organismo. La Comunidad Regional, sostuvo, seguirá adelante con sus proyectos y con el turismo como primera prioridad.