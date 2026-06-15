Choque en cadena en bulevar Sarmiento: dos conductores fueron trasladados al Hospital Municipal

Un Volkswagen Polo, un Volkswagen Gol y un Fiat Duna colisionaron en barrio Villa del Lago. Dos de los conductores manifestaron dolencias y fueron derivados para una mejor atención.

Este lunes por la tarde, alrededor de las 18:25, se produjo un choque en cadena sobre bulevar Sarmiento, en barrio Villa del Lago de Villa Carlos Paz.

Por causas que se investigan, colisionaron un Volkswagen Polo, conducido por un hombre de 76 años; un Volkswagen Gol, al mando de un hombre de 37 años; y un Fiat Duna, conducido por un hombre de 46 años.

Según se informó, los conductores del Volkswagen Polo y del Volkswagen Gol manifestaron dolencias, por lo que fueron asistidos por personal de emergencias médicas y trasladados al Hospital Municipal para una mejor atención.

En tanto, el conductor del Fiat Duna no registró lesiones.

A raíz del siniestro, personal de Tránsito realizó un corte momentáneo de la Ruta Nacional 38 en el sector, mientras se llevaban adelante las tareas de remoción de los vehículos y las pericias correspondientes.