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Villa Carlos Paz: mañanas frías y fuerte baja de temperatura hacia el viernes

El SMN anticipa varios días sin lluvias importantes en Villa Carlos Paz y Punilla, con temperaturas bajas en el arranque de cada jornada. Entre este martes 16 y el jueves 18 las máximas se moverán entre 16° y 18°, pero el viernes 19 llegará un descenso más marcado, con apenas 11° de máxima.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un tramo con cielo entre algo nublado y mayormente cubierto, baja probabilidad de precipitaciones y ambiente frío, especialmente en las primeras horas.

Para hoy, martes 16, no se esperan lluvias durante la jornada. La temperatura arrancó cerca de y subirá hasta una máxima de 17°, con viento leve de 7–12 km/h. Hacia la noche, el termómetro quedará alrededor de 14°.

El miércoles 17 tendrá características similares, también con 0% de precipitaciones en todos los tramos. La mínima será de y la máxima alcanzará los 18°, en una jornada con viento suave a moderado, que podría llegar a 13–22 km/h por la tarde.

Para el jueves 18, el SMN marca apenas una chance mínima de precipitaciones en la primera parte del día (0–10%) y luego 0% hacia la tarde/noche. La temperatura se moverá entre 10° y 16°, con viento leve.

El cambio más notorio aparece hacia el viernes 19. Si bien no se esperan lluvias, la temperatura bajará: la mínima será de y la máxima apenas llegará a 11°, en una jornada que se perfila bastante más fría que las anteriores.

La clave de los próximos días estará en el frío, no en la lluvia. El martes y miércoles ofrecerán las tardes más agradables, mientras que el viernes asoma como el tramo más crudo de la semana.

lajornada
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