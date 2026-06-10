Cuántos feriados quedan en el año y cuáles serán clave para el turismo

Desde junio hasta diciembre restan ocho feriados nacionales y dos días no laborables con fines turísticos. El calendario ofrece varias ventanas de escapadas, con julio y diciembre como los momentos más atractivos para destinos como Villa Carlos Paz y Punilla.

El calendario nacional todavía guarda varias oportunidades para el turismo en lo que resta del año. Desde mediados de junio hasta diciembre quedan ocho feriados nacionales y dos días no laborables con fines turísticos, una combinación que abre distintos fines de semana largos y dos puentes extra largos.

Para destinos como Villa Carlos Paz, Punilla y las sierras de Córdoba, el dato no es menor. En un contexto de consumo cuidado y viajes más cortos, los feriados se transforman en una herramienta clave para sostener movimiento turístico fuera de la temporada alta.

El primer descanso será el fin de semana del sábado 13 al lunes 15 de junio, por el feriado trasladado del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. En cambio, el sábado 20 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, no generará un fin de semana extendido porque cae sábado.

La ventana más fuerte llegará en julio. El jueves 9 de julio, feriado por el Día de la Independencia, se combinará con el viernes 10 de julio, declarado día no laborable con fines turísticos. De esa manera, se formará un fin de semana extra largo de cuatro días, del jueves 9 al domingo 12.

Ese puente tendrá un impacto especial para Córdoba porque coincidirá con el receso escolar provincial, previsto del 6 al 17 de julio. Además, quedará antes de las vacaciones de invierno de distritos emisores importantes como Buenos Aires y CABA, que tendrán su receso entre el 20 y el 31 de julio, lo que puede extender el movimiento turístico durante buena parte del mes.

Después de las vacaciones de invierno, el calendario ofrecerá otro fin de semana largo del sábado 15 al lunes 17 de agosto, por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Será una nueva oportunidad para escapadas de cercanía, especialmente en destinos serranos que suelen sostener actividad con visitantes de Córdoba y provincias vecinas.

En primavera habrá dos nuevos fines de semana largos. El primero será del sábado 10 al lunes 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. El segundo llegará del sábado 21 al lunes 23 de noviembre, por el feriado trasladado del Día de la Soberanía Nacional.

Diciembre también tendrá peso turístico. El lunes 7 de diciembre fue fijado como día no laborable con fines turísticos y se sumará al feriado del martes 8 de diciembre, por el Día de la Inmaculada Concepción de María. Así, se conformará otro descanso extra largo de cuatro días, del sábado 5 al martes 8, clave para activar la previa de la temporada de verano.

El último feriado del año será Navidad, el viernes 25 de diciembre, que permitirá otro fin de semana largo, del viernes 25 al domingo 27. Para muchas localidades turísticas, ese tramo puede funcionar como antesala directa del movimiento de fin de año y del inicio formal de la temporada.

En total, si se toman solo los feriados nacionales, quedan ocho fechas hasta fin de año. Si se suman los días no laborables turísticos, el calendario llega a diez jornadas marcadas, aunque con una diferencia importante: los días no laborables no tienen el mismo alcance obligatorio que un feriado nacional y su aplicación puede depender del sector o del empleador.

Más allá de esa distinción, el calendario ofrece siete ventanas de movimiento turístico entre junio y diciembre: junio, julio, agosto, octubre, noviembre, el puente de diciembre y Navidad. Para Villa Carlos Paz y la región, serán fechas centrales para ordenar promociones, reservas, agenda cultural, gastronomía y servicios, en una segunda mitad del año donde cada escapada puede resultar decisiva para el sector.