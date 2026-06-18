Mundial 2026: Ghana golpeó sobre el final y venció a Panamá

Las Estrellas Negras ganaron 1 a 0 en Toronto con un gol de Caleb Yirenkyi en tiempo de descuento. El triunfo las dejó con tres puntos en el Grupo L, junto a Inglaterra.

Ghana debutó con una victoria agónica en el Mundial 2026 y venció 1 a 0 a Panamá, este miércoles, en Toronto, por la primera fecha del Grupo L.

El partido fue cerrado, disputado y con pocas situaciones claras. Panamá tuvo buenos pasajes, especialmente en el primer tiempo, cuando logró manejar la pelota y generar algunas aproximaciones sobre el arco africano.

La figura de ese tramo fue Lawrence Ati-Zigi, arquero de Ghana, que respondió en momentos clave y sostuvo el cero antes de ser reemplazado por lesión tras un choque. Su salida obligó al equipo africano a reacomodarse para el complemento.

Ghana, dirigida por Carlos Queiroz, fue creciendo con el correr de los minutos. Sin brillar, empezó a encontrar espacios y a disputar el partido más cerca del área panameña, aunque durante buena parte del segundo tiempo el empate sin goles parecía quedar sellado.

Panamá también tuvo sus chances. El equipo centroamericano reclamó un penal por una caída de Cristian Martínez dentro del área y tuvo algunas llegadas que no pudo resolver con precisión. La falta de eficacia terminó pesando demasiado.

Cuando el partido se iba, Ghana encontró el golpe decisivo. A los 90+5 minutos, Brandon Thomas-Asante encabezó una contra rápida y asistió a Caleb Yirenkyi, que definió para marcar el 1 a 0 y desatar el festejo de las Estrellas Negras.

El gol tuvo un valor especial para Yirenkyi, ya que fue su primer tanto oficial con la camiseta de Ghana. También fue un premio para un equipo que supo sostenerse en los momentos de mayor presión y aprovechó su oportunidad en el tramo final.

Con este resultado, Ghana sumó sus primeros tres puntos y quedó segunda en el Grupo L, detrás de Inglaterra, que venció 4 a 2 a Croacia y lidera por diferencia de gol. Panamá y Croacia cerraron la primera fecha sin unidades.

En la próxima jornada, Ghana enfrentará a Inglaterra el martes 23 de junio, a las 17:00 de Argentina. Ese mismo día, Panamá jugará ante Croacia desde las 20:00 de Argentina.