Mundial 2026: Colombia venció a Uzbekistán y quedó como líder del Grupo K

La selección cafetera ganó 3 a 1 en Ciudad de México, con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz. Abbosbek Fayzullaev marcó el primer gol mundialista en la historia del seleccionado uzbeko.

Colombia debutó con triunfo en el Mundial 2026 y venció 3 a 1 a Uzbekistán, en Ciudad de México, por la primera fecha del Grupo K.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llegó al estreno con la chance de quedar como líder de la zona, después del empate entre Portugal y República Democrática del Congo. Y aunque el resultado final marcó una diferencia de dos goles, el desarrollo fue más trabajado de lo que indica el marcador.

Colombia tuvo más posesión durante el primer tiempo, pero le costó transformar ese dominio en situaciones claras. Uzbekistán, en su debut absoluto en una Copa del Mundo, se mostró ordenado, intenso y con buenos pasajes para incomodar al equipo sudamericano.

La apertura del marcador llegó a los 40 minutos, cuando Daniel Muñoz apareció en el área y definió de volea tras una asistencia de Luis Díaz, una de las figuras del partido. El gol le permitió a Colombia irse al descanso con ventaja y algo más de tranquilidad.

En el complemento, Uzbekistán salió con otra decisión. El equipo dirigido por Fabio Cannavaro presionó más arriba y encontró el empate a los 60 minutos, con Abbosbek Fayzullaev, que aprovechó un rebote tras una buena acción de Eldor Shomurodov y marcó el 1 a 1.

El tanto tuvo valor histórico: fue el primer gol de Uzbekistán en una Copa del Mundo, en el debut mundialista del seleccionado asiático.

La reacción colombiana fue inmediata. Apenas cinco minutos después, Luis Díaz volvió a aparecer en un momento clave y marcó el 2 a 1 con un remate desde la izquierda que complicó al arquero Utkir Yusupov. El delantero, que ya había participado en el primer gol, terminó siendo decisivo para destrabar el partido.

Uzbekistán no se entregó y mantuvo la presión en busca de un nuevo empate, pero Colombia resistió mejor en el tramo final y aprovechó los espacios que dejó su rival. En tiempo de descuento, Cucho Hernández peleó una pelota hasta el final y asistió a Jáminton Campaz, que marcó el 3 a 1 definitivo.

El triunfo le permitió a Colombia arrancar con autoridad su regreso a la Copa del Mundo, después de haberse ausentado en Qatar 2022. Para Uzbekistán, pese a la derrota, el debut dejó señales positivas y un momento histórico con el gol de Fayzullaev.

Con este resultado, Colombia quedó como líder del Grupo K con tres puntos y una diferencia de gol de +2. Portugal y República Democrática del Congo suman una unidad, mientras que Uzbekistán cerró la primera fecha sin puntos.

En la próxima jornada, Uzbekistán enfrentará a Portugal el martes 23 de junio, a las 14:00 de Argentina. Ese mismo día, Colombia jugará ante República Democrática del Congo desde las 23:00 de Argentina.