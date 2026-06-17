Mundial 2026: Noruega goleó a Irak y quedó como líder del Grupo I

El seleccionado europeo ganó 4 a 1 en Boston, con doblete de Erling Haaland, y arrancó arriba de Francia por diferencia de gol.

Noruega tuvo un regreso contundente a la Copa del Mundo y goleó 4 a 1 a Irak, este martes, en Boston, por la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026.

El equipo europeo volvió a disputar un Mundial después de 28 años y encontró en Erling Haaland a su gran figura. El delantero marcó por duplicado en su debut mundialista y fue determinante cada vez que Noruega logró atacar con espacios.

El primer gol llegó a los 29 minutos, cuando Haaland apareció de cabeza tras un centro desde la izquierda y puso el 1 a 0. Irak, que regresó a una Copa del Mundo después de 40 años, no se desordenó y respondió con una buena reacción colectiva.

A los 39 minutos, Aymen Hussein ganó en el área y también de cabeza marcó el 1 a 1, en una jugada que encendió la ilusión iraquí y dejó expuestas algunas dudas defensivas de Noruega.

Pero antes del descanso llegó el golpe que cambió el partido. Un error grave en la salida de Irak dejó a Haaland mano a mano con el arquero y el delantero no perdonó: definió el 2 a 1 y devolvió la ventaja a Noruega justo antes del entretiempo.

En el complemento, Irak intentó sostener la intensidad y tuvo algunos pasajes interesantes, pero le faltó precisión para volver a lastimar. Noruega, en cambio, aprovechó mejor sus momentos y sacó diferencia en el juego aéreo.

A los 76 minutos, Leo Østigård ganó tras un tiro de esquina y marcó el 3 a 1 con un cabezazo que prácticamente sentenció el partido. En tiempo de descuento, una pelota enviada al área y disputada por Kristian Thorstvedt terminó en gol en contra para el 4 a 1 definitivo.

El resultado fue demasiado amplio para el desarrollo de algunos tramos del partido, porque Irak compitió, generó peligro y mostró carácter en su regreso mundialista. Sin embargo, Noruega fue mucho más eficaz y capitalizó los errores de su rival con la jerarquía de Haaland como principal argumento.

Con este triunfo, Noruega quedó como líder del Grupo I con tres puntos y una diferencia de gol de +3. Francia, que venció 3 a 1 a Senegal, también suma tres unidades, pero quedó segunda por diferencia. Irak y Senegal cerraron la primera fecha sin puntos.

En la próxima jornada, Irak enfrentará a Francia el lunes 22 de junio, a las 18:00 de Argentina, en Philadelphia. Ese mismo día, Noruega jugará ante Senegal desde las 21:00 de Argentina, en New Jersey.