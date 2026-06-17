Mundial 2026: Doblete de Mbappé para que Francia derrote a Senegal 3 a 1

El seleccionado europeo ganó 3 a 1 en New Jersey, con dos goles de Kylian Mbappé y otro de Bradley Barcola. El capitán francés superó a Olivier Giroud y quedó como máximo goleador histórico de su selección.

Francia debutó con una victoria importante en el Mundial 2026 y venció 3 a 1 a Senegal, este martes, en New Jersey, por la primera fecha del Grupo I.

El equipo dirigido por Didier Deschamps tuvo un comienzo incómodo. Senegal salió con intensidad, presionó alto y complicó a Francia durante buena parte del primer tiempo, especialmente con las apariciones de Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr y Sadio Mané.

La primera mitad terminó sin goles y con mejores sensaciones para el seleccionado africano, que logró incomodar a uno de los candidatos del torneo. Francia, en cambio, tuvo más posesión, pero le costó encontrar ritmo y profundidad.

En el complemento, el partido cambió. Michael Olise empezó a pesar más en el juego y a los 66 minutos habilitó a Kylian Mbappé, que definió con precisión para marcar el 1 a 0. Con ese tanto, el capitán francés igualó a Olivier Giroud como máximo goleador histórico de Francia.

La ventaja le dio tranquilidad al equipo europeo, que encontró más espacios y terminó imponiendo su jerarquía. A los 82 minutos, Bradley Barcola, que había ingresado desde el banco, marcó el 2 a 0 con una definición sutil por encima del arquero.

Senegal descontó en tiempo de descuento por intermedio de Ibrahim Mbaye, después de una acción que aprovechó una falla en la salida francesa. Pero la reacción duró apenas unos segundos: en la siguiente jugada, Mbappé sacó un remate desde afuera del área y selló el 3 a 1 definitivo.

Ese segundo gol tuvo además un valor histórico: Mbappé llegó a 58 tantos con la camiseta de Francia y superó a Giroud para convertirse en el máximo goleador histórico de su selección. Además, alcanzó los 14 goles mundialistas, una marca que lo confirma como uno de los grandes protagonistas de la competencia.

Con este resultado, Francia sumó sus primeros tres puntos en el Grupo I. La zona quedó encabezada por Noruega, que goleó 4 a 1 a Irak y lidera por diferencia de gol, seguida por Francia. Senegal e Irak quedaron sin unidades tras la primera fecha.

En la próxima jornada, Francia enfrentará a Irak el lunes 22 de junio, a las 18:00 de Argentina, en Philadelphia. Ese mismo día, Senegal jugará ante Noruega desde las 21:00 de Argentina, en New Jersey.