Mundial 2026: México cerró con puntaje ideal y Sudáfrica hizo historia en el Grupo A

El anfitrión goleó 3 a 0 a Chequia y terminó la primera fase sin recibir goles. Sudáfrica venció 1 a 0 a Corea del Sur, avanzó por primera vez a una ronda eliminatoria y será rival de Canadá.

El Grupo A del Mundial 2026 quedó definido con la goleada de México por 3 a 0 sobre Chequia y la histórica victoria de Sudáfrica por 1 a 0 ante Corea del Sur.

El seleccionado mexicano ganó sus tres partidos, terminó con nueve puntos y no recibió goles. Sudáfrica alcanzó las cuatro unidades y se clasificó en el segundo puesto, mientras que Corea del Sur finalizó tercera y deberá esperar para saber si avanza entre los mejores terceros. Chequia quedó eliminada.

México fue perfecto en el Azteca

México cerró la fase inicial con una actuación contundente ante Chequia, aunque debió esperar hasta el segundo tiempo para quebrar un partido que había comenzado equilibrado.

La apertura llegó a los 54 minutos. Mateo Chávez recibió dentro del área y definió con un remate cruzado para marcar el 1 a 0.

El equipo dirigido por Javier Aguirre aprovechó el impacto del primer gol y amplió la diferencia siete minutos después. El juvenil Gilberto Mora participó en la construcción de la jugada y Julián Quiñones apareció dentro del área para convertir el segundo.

Chequia, que necesitaba ganar para conservar posibilidades de clasificación, no consiguió generar peligro sostenido y quedó expuesta ante los contraataques del conjunto local.

El resultado se cerró en el cuarto minuto de tiempo agregado. Álvaro Fidalgo recibió en la puerta del área y marcó el 3 a 0 definitivo.

La noche tuvo además un momento emotivo con el ingreso de Guillermo Ochoa, quien disputó los últimos minutos y recibió una ovación del público en el estadio Azteca. El arquero completó su sexta participación mundialista y ayudó a conservar nuevamente el arco invicto.

México terminó la primera fase con tres victorias, seis goles a favor y ninguno en contra, y extendió a nueve partidos su invicto mundialista en el Azteca.

Sudáfrica consiguió una clasificación histórica

En Monterrey, Sudáfrica derrotó a Corea del Sur y avanzó por primera vez en su historia a una fase eliminatoria de la Copa del Mundo.

El seleccionado asiático manejó durante más tiempo la pelota, pero tuvo dificultades para transformar la posesión en situaciones claras. Sudáfrica se defendió con disciplina y encontró espacios para lastimar mediante transiciones rápidas.

El único gol llegó a los 63 minutos. Tshepang Moremi desbordó y envió un centro preciso para Thapelo Maseko, quien apareció dentro del área y definió de zurda para establecer el 1 a 0.

Corea del Sur adelantó sus líneas e hizo ingresar a Son Heung-min durante el complemento, pero no logró superar la resistencia africana.

Una de las acciones decisivas fue protagonizada por Aubrey Modiba, quien despejó una pelota sobre la línea y evitó el empate durante el tramo final.

Sudáfrica sostuvo la ventaja ante la presión coreana y celebró una clasificación inédita, después de haber quedado eliminada en la fase de grupos durante sus participaciones de 1998, 2002 y 2010.

Así terminó el Grupo A

1. México: 9 puntos, +6 de diferencia de gol

2. Sudáfrica: 4 puntos, -1

3. Corea del Sur: 3 puntos, -1

4. Chequia: 1 punto, -4

México enfrentará en los dieciseisavos de final a uno de los mejores terceros de los grupos C, E, F, H o I. El partido se disputará el próximo martes 30, a las 22:00 de Argentina, nuevamente en el estadio Azteca.

Sudáfrica se medirá ante Canadá, segundo del Grupo B, el domingo 28, desde las 16:00, en Los Ángeles.

Corea del Sur deberá esperar el cierre de las restantes zonas. Sus tres puntos y una diferencia de gol de -1 todavía le permiten aspirar a ingresar entre los ocho mejores terceros.