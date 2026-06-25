Mundial 2026: Brasil ganó el Grupo C, Marruecos fue segundo y Escocia quedó a la espera

La Verdeamarela derrotó 3 a 0 al seleccionado británico, mientras que los Leones del Atlas remontaron dos veces para vencer 4 a 2 a Haití. Ambos terminaron con siete puntos, pero Brasil se quedó con el primer puesto por diferencia de gol.

El Grupo C del Mundial 2026 quedó definido con las victorias de Brasil por 3 a 0 sobre Escocia y de Marruecos por 4 a 2 ante Haití, en una última jornada que tuvo ocho goles y momentos de gran intensidad.

Brasil y Marruecos terminaron invictos y con siete puntos, pero el seleccionado sudamericano se quedó con el primer puesto gracias a su mejor diferencia de gol. Escocia finalizó tercera con tres unidades y deberá esperar el cierre de las demás zonas para saber si avanza entre los mejores terceros, mientras que Haití se despidió sin puntos.

Vinícius lideró la goleada brasileña

Brasil resolvió con autoridad su partido ante Escocia, disputado en Miami, con una destacada actuación de Vinícius Júnior, autor de los dos primeros goles.

La apertura llegó a los 7 minutos, después de la presión ejercida por Rayan sobre Scott McKenna. El defensor perdió la pelota y Vinícius aprovechó el error, eludió al arquero Angus Gunn y definió con el arco vacío.

El delantero volvió a convertir a los 21 minutos, tras recuperar la pelota ante Jack Hendry, pero la acción fue anulada luego de una revisión del VAR por una infracción cometida durante la disputa.

Vinícius encontró nuevamente el gol en el segundo minuto agregado del primer tiempo. Bruno Guimarães envió un centro preciso y el atacante apareció detrás de la defensa para cabecear ante una mala salida de Gunn y establecer el 2 a 0.

El brasileño convirtió así en los tres partidos de la fase de grupos, luego de marcar también frente a Marruecos y Haití.

Brasil cerró la goleada a los 60 minutos. Guimarães superó la marca en el mediocampo, ingresó al área y asistió a Matheus Cunha, quien definió con tranquilidad para marcar el 3 a 0.

La jornada tuvo además el regreso de Neymar, quien ingresó a los 76 minutos en reemplazo de Cunha y volvió a disputar un partido con la selección brasileña después de una prolongada ausencia por lesiones.

Escocia intentó reducir la diferencia durante el complemento, pero no consiguió superar a Alisson y terminó la fase con una victoria y dos derrotas.

Marruecos sufrió, remontó y avanzó

En Atlanta, Marruecos debió trabajar mucho más de lo esperado para derrotar a Haití, que se puso dos veces en ventaja durante un primer tiempo frenético.

El seleccionado caribeño abrió el marcador a los 10 minutos. Jean-Kévin Duverne llegó hasta el fondo y envió el centro para Lenny Joseph, cuyo remate se desvió en la espalda del arquero Yassine Bounou antes de ingresar. El tanto fue registrado oficialmente como gol en contra de Bono.

Fue el primer gol de Haití en este Mundial y el primero que convirtió en una Copa del Mundo desde su participación en Alemania 1974.

Marruecos alcanzó el empate a los 39 minutos, cuando Achraf Hakimi capturó un rechazo de Johny Placide y empujó la pelota dentro de un área congestionada.

La igualdad duró apenas cuatro minutos. Wilson Isidor recuperó el balón y sacó un espectacular remate desde unos 30 metros que se metió en el ángulo para colocar nuevamente a Haití en ventaja.

Antes del descanso, Marruecos reaccionó otra vez. En el primer minuto agregado, Hakimi avanzó por la derecha y envió un pase bajo que Ismael Saibari convirtió en el 2 a 2.

Saibari cerró la fase inicial con goles en los tres encuentros del seleccionado africano.

El partido perdió ritmo durante buena parte del complemento, pero Marruecos encontró la remontada a los 78 minutos. Tras un tiro de esquina, el ingresado Soufiane Rahimi controló dentro del área y sacó un remate que se desvió antes de ingresar.

El 4 a 2 definitivo llegó a los 89 minutos. Rahimi evitó que la pelota saliera por la línea de fondo y asistió a Gessime Yassine, quien definió frente al arco vacío. La jugada fue revisada y posteriormente convalidada por el VAR.

Así terminó el Grupo C

1. Brasil: 7 puntos, +6 de diferencia de gol

2. Marruecos: 7 puntos, +3

3. Escocia: 3 puntos, -3

4. Haití: 0 puntos, -6

Brasil avanzó como ganador de la zona y enfrentará al seleccionado que termine segundo en el Grupo F, el próximo lunes, a las 14:00 de Argentina.

Marruecos jugará ese mismo día, desde las 22:00, ante el ganador del Grupo F.

Escocia deberá seguir con atención la definición de las restantes zonas. Sus tres puntos todavía podrían permitirle ingresar a los dieciseisavos como uno de los ocho mejores terceros, aunque su diferencia de gol negativa complicó sus posibilidades.