Facundo Garlocha asumió como nuevo presidente del Club Sportivo Bolívar

La institución renovó su Comisión Directiva para iniciar una nueva etapa de trabajo y crecimiento. Mauro Cuervo fue designado vicepresidente, acompañado por dirigentes que asumirán distintas responsabilidades dentro del club.

El Club Sportivo Bolívar presentó oficialmente a sus nuevas autoridades, encabezadas por Facundo Garlocha, quien asumió la presidencia de la institución.

La renovación abre una nueva etapa para el club, con el objetivo de dar continuidad al proceso de crecimiento y desarrollo impulsado durante los últimos años.

La vicepresidencia quedó a cargo de Mauro Cuervo, mientras que Lorena Alí fue designada secretaria; Martín Sebastián Alí, prosecretario; Juan Carlos Bianchini, tesorero; y Luis Miguel Macat, protesorero.

Como vocales titulares fueron nombrados Aldana Sofía Galiano, Aldo Raúl Rodríguez y María Amparo Martínez. En tanto, las vocalías suplentes estarán ocupadas por Leandro Gonzalo Ferreyra y Gonzalo Luis Gorosito Magni.

La Comisión Revisora de Cuentas quedó integrada por Juan Jorge Laguzzi y Gabriel Oscar Acosta como titulares, y Bernardino Antonio Biglia como suplente.

Con la nueva conducción, el Club Sportivo Bolívar inicia un nuevo período institucional, con el desafío de fortalecer su organización y continuar promoviendo el desarrollo deportivo y social de la entidad.