Mundial 2026: Suiza ganó el Grupo B, Canadá avanzó segundo y Bosnia quedó a la espera

Los suizos derrotaron 2 a 1 al anfitrión y terminaron invictos, mientras que Bosnia y Herzegovina venció 3 a 1 a Qatar. Canadá se clasificó por diferencia de gol y los balcánicos deberán esperar para saber si avanzan entre los mejores terceros.

El Grupo B del Mundial 2026 quedó definido este miércoles con la victoria de Suiza por 2 a 1 sobre Canadá y el triunfo de Bosnia y Herzegovina por 3 a 1 ante Qatar.

Suiza terminó en el primer puesto con siete puntos, Canadá fue segundo con cuatro y Bosnia ocupó la tercera posición, también con cuatro unidades, pero con una diferencia de gol inferior. Qatar cerró la tabla con un punto y quedó eliminado.

Suiza se quedó con el primer puesto

En Vancouver, Suiza se impuso a Canadá después de un primer tiempo cerrado, con pocas situaciones claras y mucho cuidado de ambos equipos.

El conjunto europeo encontró la apertura apenas comenzó el complemento. A los 46 minutos, Johan Manzambi habilitó a Rubén Vargas, quien recibió con espacio y definió junto al primer palo para establecer el 1 a 0.

La ventaja se amplió a los 57 minutos. Manzambi, una de las revelaciones del torneo, aprovechó una desatención de la defensa canadiense y convirtió el segundo tanto suizo.

Canadá reaccionó con los cambios y descontó a los 76 minutos mediante Promise David, quien había ingresado poco antes y conectó de volea un centro de Nathan Saliba.

El seleccionado local buscó el empate durante el tramo final, pero el arquero Gregor Kobel respondió ante los últimos intentos y sostuvo la victoria suiza.

Con el triunfo, Suiza terminó invicta y se aseguró el primer puesto. Canadá, que necesitaba al menos un empate para conservar el liderazgo, terminó segundo, aunque consiguió la primera clasificación de su historia a una fase eliminatoria mundialista.

Bosnia ganó y quedó como uno de los mejores terceros

En Seattle, Bosnia y Herzegovina derrotó 3 a 1 a Qatar y consiguió su primera victoria en el torneo.

La apertura llegó a los 29 minutos mediante una gran acción individual de Kerim Alajbegovic, quien superó a varios rivales y sacó un potente remate al ángulo.

Cinco minutos después, el conjunto balcánico amplió la diferencia. Un intento de Edin Dzeko terminó desviado por el defensor Sultan Al-Brake, a quien se le adjudicó el gol en contra.

Qatar descontó a los 42 minutos. Hassan Al-Haydos apareció dentro del área y convirtió el 2 a 1, que mantuvo al seleccionado asiático con posibilidades durante buena parte del encuentro.

Bosnia cerró el partido a los 80 minutos, cuando el ingresado Ermin Mahmic aprovechó una pelota suelta y marcó el 3 a 1 definitivo.

El triunfo le permitió alcanzar los cuatro puntos, la misma cantidad que Canadá. Sin embargo, el anfitrión se quedó con el segundo lugar gracias a su amplia diferencia de gol: +5 contra -1.

Bosnia finalizó tercera y quedó bien posicionada para avanzar como una de las ocho mejores selecciones ubicadas en ese puesto, aunque deberá esperar el cierre de los restantes grupos para confirmar su clasificación.

Así terminó el Grupo B

1. Suiza: 7 puntos, +4 de diferencia de gol

2. Canadá: 4 puntos, +5

3. Bosnia y Herzegovina: 4 puntos, -1

4. Qatar: 1 punto, -10

Suiza disputará los dieciseisavos de final en Vancouver frente a uno de los mejores terceros. Canadá viajará a Los Ángeles para enfrentar al seleccionado que termine segundo en el Grupo A.