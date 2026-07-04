Mundial 2026: Mbappé, de penal, quebró la resistencia de Paraguay y Francia avanzó a cuartos

El capitán francés convirtió de penal a los 70 minutos el único gol de un partido cerrado y disputado bajo un calor extremo en Filadelfia. Les Bleus enfrentarán a Marruecos por un lugar en las semifinales.

Francia derrotó 1 a 0 a Paraguay y se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026, después de superar un encuentro áspero, cerrado y condicionado por las altas temperaturas en Filadelfia.

Kylian Mbappé convirtió el único gol a los 70 minutos, mediante un penal sancionado después de una revisión del VAR por una infracción de Diego Gómez sobre Désiré Doué.

El seleccionado dirigido por Didier Deschamps controló la pelota durante casi todo el encuentro, pero encontró enormes dificultades para superar el orden defensivo del equipo conducido por Gustavo Alfaro.

Paraguay sostuvo la igualdad durante más de una hora, apoyado en su estructura de cinco defensores y en una destacada actuación del arquero Orlando Gill.

Dominio francés sin profundidad

Francia asumió la iniciativa desde el comienzo y obligó a Paraguay a retroceder muy cerca de su área.

La Albirroja se agrupó con una línea de cinco defensores, cuatro mediocampistas y Julio Enciso como referencia más adelantada. El objetivo fue reducir los espacios interiores y dificultar las asociaciones de Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola.

El conjunto europeo cerró el primer tiempo con alrededor del 81 por ciento de posesión, aunque ese dominio resultó improductivo.

Ninguno de los dos equipos consiguió rematar al arco durante los primeros 45 minutos.

Francia circuló la pelota de un costado al otro, pero no encontró velocidad ni precisión para desarticular el bloque paraguayo. Mbappé recibió generalmente lejos del área y estuvo rodeado cada vez que intentó acelerar.

Paraguay renunció durante largos pasajes al ataque, aunque logró cumplir su primer objetivo: impedir que el favorito encontrara espacios y llevar el partido al descanso sin goles.

El encuentro se disputó además con temperaturas cercanas a los 39 grados, una condición que obligó a realizar pausas de hidratación y redujo la intensidad.

Gill sostuvo a Paraguay

Francia aumentó el ritmo después del entretiempo y comenzó a generar las primeras situaciones claras.

A los 50 minutos, el arquero Mike Maignan lanzó un pase largo que dejó a Mbappé en posición favorable. El delantero se preparaba para definir, pero Juan José Cáceres regresó a toda velocidad y consiguió despejar la pelota antes del remate.

Poco después, Manu Koné, titular por la lesión de Aurélien Tchouaméni, probó desde afuera del área con un disparo potente y con efecto.

Gill reaccionó a tiempo y desvió la pelota al tiro de esquina.

El arquero paraguayo comenzó a transformarse en una de las figuras del encuentro y sostuvo a su equipo durante el mejor momento de Francia.

Deschamps decidió modificar el ataque a la hora de juego y envió al campo a Doué en reemplazo de Barcola.

El ingreso del joven extremo terminó siendo determinante.

Doué provocó el penal y Mbappé no falló

A los 66 minutos, Doué recibió la pelota y encaró hacia el área paraguaya.

El delantero superó a varios rivales mediante una acción individual y cayó después de un contacto de Diego Gómez. El árbitro dejó continuar inicialmente, pero fue convocado para revisar la jugada en el monitor.

Tras observar las imágenes, sancionó el penal para Francia.

Mbappé asumió la ejecución en medio de las protestas de los futbolistas paraguayos y convirtió el 1 a 0 a los 70 minutos.

El capitán realizó una pausa antes del remate, esperó el movimiento de Gill y colocó la pelota junto al palo opuesto.

Fue su séptimo gol en el torneo, cifra con la que igualó a Lionel Messi en la cima de la tabla de goleadores.

Mbappé alcanzó además los 19 tantos en 19 partidos mundialistas y quedó a uno del registro del argentino en Copas del Mundo.

Paraguay buscó el empate sobre el final

La desventaja obligó a Paraguay a abandonar el planteo conservador que había sostenido durante gran parte del encuentro.

El equipo de Alfaro adelantó sus líneas, acumuló futbolistas en campo francés y buscó el empate mediante pelotas detenidas, centros y saques laterales largos.

Francia perdió precisión al intentar cerrar el partido y concedió algunas recuperaciones peligrosas.

La mejor oportunidad paraguaya llegó cerca de los 89 minutos, cuando un remate desde afuera del área obligó a Maignan a realizar su primera intervención importante de la noche.

El arquero francés respondió con seguridad y sostuvo la ventaja.

Paraguay volvió a acercarse durante los diez minutos agregados, aunque no consiguió encontrar una definición clara dentro del área.

Francia también tuvo posibilidades para sentenciar el encuentro. Gill evitó nuevamente el segundo gol con varias respuestas ante Mbappé, incluida una doble atajada durante el tiempo adicional.

La diferencia mínima mantuvo abierta la eliminatoria hasta el último instante, pero el seleccionado europeo consiguió resistir y aseguró su quinta victoria consecutiva en la competencia.

Paraguay cerró una campaña destacada, en la que había eliminado a Alemania por penales en la ronda anterior y alcanzado los octavos de final por primera vez desde Sudáfrica 2010.

Francia enfrentará a Marruecos por los cuartos de final el jueves 9 de julio, desde las 17:00 de Argentina, en Boston.

El encuentro reeditará la semifinal de Qatar 2022, cuando el conjunto francés se impuso 2 a 0.