Mundial 2026: Marruecos goleó a Canadá y volvió a meterse entre los ocho mejores

Azzedine Ounahi marcó dos tantos y Soufiane Rahimi completó el 3 a 0 en Houston. El seleccionado africano resistió el buen comienzo del anfitrión y definió el partido con su contundencia durante el segundo tiempo.

Marruecos derrotó 3 a 0 a Canadá y se convirtió en el primer seleccionado clasificado a los cuartos de final del Mundial 2026.

Azzedine Ounahi abrió el marcador a los 50 minutos y amplió la diferencia a los 82, mientras que Soufiane Rahimi completó la goleada durante el tiempo agregado.

El resultado no reflejó completamente el desarrollo de un encuentro en el que Canadá fue superior durante buena parte del primer tiempo, pero desperdició sus oportunidades y terminó castigado por la eficacia marroquí.

El equipo africano alcanzó los cuartos de final por segunda Copa del Mundo consecutiva, después de la histórica semifinal disputada en Qatar 2022.

Canadá comenzó mejor

Impulsado por el público y por su histórica clasificación a los octavos, Canadá salió a jugar con intensidad y consiguió incomodar a Marruecos mediante una presión alta.

El conjunto dirigido por Jesse Marsch recuperó varias pelotas cerca del área rival y generó las primeras oportunidades del partido.

Tani Oluwaseyi tuvo una ocasión clara durante el comienzo, pero no consiguió superar a Yassine Bounou. Canadá volvió a acercarse mediante Jonathan David, aunque tampoco pudo transformar su dominio en ventaja.

Marruecos sufrió además una baja importante a los 22 minutos, cuando Ismael Saibari, autor de tres goles durante el torneo, debió retirarse por una lesión muscular.

Rahimi ingresó en su lugar y terminaría siendo una de las figuras del encuentro.

El seleccionado africano recién consiguió su primera aproximación clara cerca de la media hora. Canadá, mientras tanto, continuó atacando, aunque le faltó precisión en los metros finales.

La ausencia de Alphonso Davies en la formación titular, condicionado durante el torneo por problemas físicos, redujo también las posibilidades del equipo anfitrión para desequilibrar por los costados.

Ounahi destrabó el partido

Marruecos regresó del descanso con otra actitud y encontró la ventaja apenas comenzó el segundo tiempo.

A los 50 minutos, el equipo ejecutó una jugada preparada a partir de un tiro libre. Achraf Hakimi recibió sobre la derecha y envió un pase bajo hacia la frontal del área.

Ounahi apareció sin marca y colocó un remate preciso junto al palo para establecer el 1 a 0.

El gol modificó completamente el desarrollo. Canadá perdió la intensidad que había mostrado durante la primera mitad y comenzó a dejar espacios al adelantar sus líneas en busca del empate.

Marruecos se sintió cada vez más cómodo, defendió con orden y encontró posibilidades para atacar mediante la velocidad de sus futbolistas ofensivos.

El segundo gol terminó de quebrar al anfitrión

Canadá intentó sostener la presión, pero tuvo dificultades para volver a inquietar seriamente a Bounou.

Marruecos aprovechó esa desesperación a los 82 minutos, cuando lanzó un contraataque con superioridad numérica.

La acción terminó con una habilitación de Brahim Díaz hacia Ounahi, quien recibió cerca del área y sacó un potente remate al ángulo para convertir el 2 a 0.

El mediocampista completó así su doblete y sentenció una eliminatoria que durante el primer tiempo había resultado mucho más pareja.

Canadá quedó expuesto en cada intento por descontar y el seleccionado marroquí volvió a castigar en la última acción.

Rahimi encabezó otro contraataque y definió ante la salida del arquero para establecer el 3 a 0 en el minuto 98.

El final de una campaña histórica para Canadá

La derrota puso fin a la mejor participación canadiense en una Copa del Mundo.

El seleccionado anfitrión había conseguido durante el torneo su primer punto, su primera victoria y su primera clasificación a una fase eliminatoria.

En los dieciseisavos había vencido 1 a 0 a Sudáfrica mediante un gol de Stephen Eustáquio durante el tiempo agregado.

Frente a Marruecos, el equipo de Marsch volvió a competir con personalidad y tuvo posibilidades durante la primera mitad, pero pagó caro la falta de eficacia.

Marruecos, en cambio, ratificó su crecimiento internacional y se convirtió en el primer seleccionado africano que alcanza los cuartos de final en dos ediciones consecutivas.

El equipo dirigido por Walid Regragui enfrentará al ganador de Paraguay-Francia el jueves 9 de julio, desde las 17:00 de Argentina, en Boston.