Villa Carlos Paz presentó su temporada de invierno con una amplia agenda de eventos y espectáculos

Bajo el concepto “Un vínculo para toda la vida”, la ciudad lanzó su propuesta turística para julio, con actividades de naturaleza, deporte y cultura, numerosas opciones gratuitas y una variada cartelera teatral.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz presentó oficialmente la Temporada de Invierno 2026, en el marco de un trabajo conjunto con el sector privado para diversificar la oferta recreativa y fortalecer el turismo sostenible.

El lanzamiento se realizó en el Hotel Howard Johnson y estuvo encabezado por el intendente Esteban Avilés y el secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes, Sebastián Boldrini.

También participaron representantes de instituciones intermedias, la Asociación Hotelera, la Cámara de Turismo, fuerzas de seguridad, prestadores privados de distintos rubros y medios de comunicación locales y provinciales.

Bajo el concepto “Un vínculo para toda la vida”, Villa Carlos Paz propone una temporada que combina actividades deportivas, culturales y de naturaleza, opciones gratuitas y la infraestructura hotelera, gastronómica y de entretenimiento de la ciudad.

La propuesta se completa con atractivos naturales, circuitos históricos y religiosos, eventos coordinados con el sector privado y una cartelera teatral con figuras y producciones para diferentes públicos.

Durante la presentación también se difundió el nuevo material audiovisual de la campaña:

Actividades permanentes durante julio

Feria de artesanos , de 14 a 22 , en Alem y Las Heras , y en la costanera junto al Puente Centenario .

, de , en , y en la costanera junto al . Mercado de Microemprendedores , de miércoles a domingos, de 12 a 18 , en la Costanera Bernardo D’Elía .

, de miércoles a domingos, de , en la . Feria de emprendedores, de 11 a 20.30, en la Galería Cultural del Puente Uruguay.

Sábado 4 de julio

Aventura VCP: trekking , a las 10 , desde el Punto Comunitario Sol y Río .

, a las , desde el . Aventura VCP: senderismo urbano , recorrido de 5 kilómetros , a las 10 , desde el Parque Estancia La Quinta .

, recorrido de , a las , desde el . Ascenso nocturno al Cerro de la Cruz , a las 16.30 , desde la base del cerro.

, a las , desde la base del cerro. Figus & Fan, canje de figuritas del Mundial 2026, a las 17, en Ópera Fun.

Lunes 6 de julio

Aventura VCP, a las 18.30, en el Estadio Arena.

Martes 7 de julio

Semana del Café de Especialidad , a las 11 en Maison Patisserie y a las 17.30 en Margarita Café .

, a las en y a las en . Aventura VCP, a las 18.30, en el Polideportivo Distrito Sur de barrio Sol y Río.

Miércoles 8 de julio

Semana del Café de Especialidad , a las 16.30 , en Quimera Café Literario .

, a las , en . Ascenso nocturno al Cerro de la Cruz , a las 16.30 .

, a las . Aventura VCP , a las 18.30 , en el Estadio Arena .

, a las , en el . Culturarte Winter, con el espectáculo de danza folclórica “El patio de los juegos”, a cargo de los elencos infantil, juvenil, adulto y de adultos mayores del Departamento de Arte en Movimiento. Participará como invitado especial Facundo Mazzei. Habrá funciones a las 20 y 21.15 en el Auditorio Municipal, además de una muestra de arte temática.

Jueves 9 de julio

Acto oficial por el Día de la Independencia , a las 11 , en las calles céntricas.

, a las , en las calles céntricas. Jornada de destrezas gauchas por el 74º aniversario de la Agrupación Gaucha Carlos N. Paz , desde las 12 , en el Predio Carlos Capdevila .

por el , desde las , en el . Semana del Café de Especialidad , a las 14 en Doménico Café y a las 17 en Aike Dolce .

, a las en y a las en . Aventura VCP , a las 18.30 , en el Estadio Arena .

, a las , en el . Astroturismo, con una jornada de divulgación y observación, a las 19.30, en el Aula Ambiental, ubicada en Los Cerros y República Argentina.

Viernes 10 de julio

Senderismo urbano , a las 10 , con salida desde la base del Cerro de la Cruz .

, a las , con salida desde la base del . Semana del Café de Especialidad , a las 18 en Quimera Café Literario y a las 18.30 en Mediterráneo Bar .

, a las en y a las en . Culturarte Winter , con el espectáculo de danza, teatro y música “Un viaje por el mundo” , a las 20 y 21.15 , en el Auditorio Municipal .

, con el espectáculo de danza, teatro y música , a las y , en el . Fiesta Bresh, desde la medianoche, en Zebra Disco.

Sábado 11 de julio

Avistaje de aves , a las 10 , en la costanera y Artigas.

, a las , en la costanera y Artigas. Aventura VCP: trekking , a las 10 , desde el Punto Comunitario Sol y Río.

, a las , desde el Punto Comunitario Sol y Río. Aventura VCP: senderismo urbano , recorrido de 5 kilómetros, a las 10 , desde el Parque Estancia La Quinta.

, recorrido de 5 kilómetros, a las , desde el Parque Estancia La Quinta. Semana del Café de Especialidad , a las 10.30 en Mediterráneo Bar; a las 13, 14 y 15 en Qala Café; a las 16 en Rhama Café; y a las 16.30 en Margarita Café.

, a las en Mediterráneo Bar; a las en Qala Café; a las en Rhama Café; y a las en Margarita Café. Enraizarte 2026 , con una visita guiada al Museo Arqueológico Numba Charava , a las 14.30 , en el Parque Estancia La Quinta.

, con una visita guiada al , a las , en el Parque Estancia La Quinta. Ascenso nocturno al Cerro de la Cruz , a las 16.30 .

, a las . Figus & Fan , canje de figuritas del Mundial 2026, a las 17 , en Ópera Fun.

, canje de figuritas del Mundial 2026, a las , en Ópera Fun. Culturarte Winter, con la obra teatral “Cuando Juan conoció a Laura”, acompañada por la música en vivo del Quinteto de Cuerdas Municipal y una muestra de arte, a las 19, en el Auditorio Municipal.

Domingo 12 de julio

Semana del Café de Especialidad , a las 11 y 12 en Quimera Café; a las 11 en Margarita Café; y a las 11 y 16 en Qala Café.

, a las en Quimera Café; a las en Margarita Café; y a las en Qala Café. Culturarte Winter, con el espectáculo de danza y música “Hard Rock”, inspirado en clásicos de los años 80 y 90, a las 19.30 y 21, en el Auditorio Municipal. También habrá una muestra de arte temática.

Lunes 13 de julio

Aventura VCP, a las 18.30, en el Estadio Arena.

Martes 14 de julio

Aventura VCP, a las 18.30, en el Estadio Arena.

Del martes 14 al viernes 17, se desarrollará durante toda la jornada el campus juvenil Hockey Exchange Camp, en Carlos Paz Rugby.

Miércoles 15 de julio

Ascenso nocturno al Cerro de la Cruz , a las 16.30 .

, a las . Aventura VCP, a las 18.30, en el Estadio Arena.

Jueves 16 de julio

En el marco de las Fiestas Patronales de Villa Carlos Paz:

Misa en honor a Nuestra Señora del Carmen , a las 15.30 , en la Iglesia del Carmen.

, a las , en la Iglesia del Carmen. Procesión por las calles de la ciudad , a las 16.30 .

, a las . Desfile de agrupaciones gauchas y cierre musical , a las 17.30 , en el área céntrica.

, a las , en el área céntrica. Aventura VCP , a las 18.30 , en el Estadio Arena.

, a las , en el Estadio Arena. Astroturismo , a las 19.30 , en el Aula Ambiental.

, a las , en el Aula Ambiental. Culturarte Winter, con un concierto inmersivo del cuarteto de cuerdas Stringwave y la participación de bailarinas de danza contemporánea del Departamento de Arte en Movimiento, a las 20, en el Auditorio Municipal.

Viernes 17 de julio

Senderismo urbano , a las 10 , desde la base del Cerro de la Cruz.

, a las , desde la base del Cerro de la Cruz. Culturarte Kids de Invierno , con un espectáculo circense de la Escuela Municipal de Circo , a las 17.30 , en el Auditorio Municipal.

, con un espectáculo circense de la , a las , en el Auditorio Municipal. Show DJ Pop Up, a las 18, en la nueva costanera.

Sábado 18 de julio

Aventura VCP: trekking , a las 10 , desde el Punto Comunitario Sol y Río.

, a las , desde el Punto Comunitario Sol y Río. Aventura VCP: senderismo urbano , recorrido de 5 kilómetros, a las 10 , desde el Parque Estancia La Quinta.

, recorrido de 5 kilómetros, a las , desde el Parque Estancia La Quinta. Avistaje de aves , a las 10 , en la costanera y Artigas.

, a las , en la costanera y Artigas. Ascenso nocturno al Cerro de la Cruz , a las 16.30 .

, a las . Figus & Fan , canje de figuritas del Mundial 2026, a las 17 , en Ópera Fun.

, canje de figuritas del Mundial 2026, a las , en Ópera Fun. Culturarte Winter, con un concierto de la Orquesta Sinfónica Municipal y la participación de la artista visual Merymey Art, quien realizará una obra pictórica en vivo, a las 20, en el Auditorio Municipal.

Domingo 19 de julio

Aventura VCP: trekking , a las 10 , desde el Punto Comunitario Sol y Río.

, a las , desde el Punto Comunitario Sol y Río. Culturarte Winter , con un concierto del Ensamble Municipal de Vientos y Percusión , con repertorio de jazz, funk y música latina, a las 20 , en el Auditorio Municipal.

, con un concierto del , con repertorio de jazz, funk y música latina, a las , en el Auditorio Municipal. Fiestas temáticas por el Día del Amigo en Zebra, Keops y Khalama.

Del lunes 20 al jueves 23 de julio

Lunes 20: Aventura VCP, a las 18.30 , en el Estadio Arena.

Aventura VCP, a las , en el Estadio Arena. Martes 21: Aventura VCP, a las 18.30 , en el Estadio Arena.

Aventura VCP, a las , en el Estadio Arena. Miércoles 22: Ascenso nocturno al Cerro de la Cruz, a las 16.30 , y Aventura VCP, a las 18.30 , en el Estadio Arena.

Ascenso nocturno al Cerro de la Cruz, a las , y Aventura VCP, a las , en el Estadio Arena. Jueves 23: Aventura VCP, a las 18.30, en el Estadio Arena, y comienzo del Campeonato Centro República de Judo.

El campeonato de judo continuará los días viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de julio, en el Estadio Arena.

Sábado 25 de julio

Aventura VCP: trekking , a las 10 , desde el Punto Comunitario Sol y Río.

, a las , desde el Punto Comunitario Sol y Río. Aventura VCP: senderismo urbano , recorrido de 5 kilómetros, a las 10 , desde el Parque Estancia La Quinta.

, recorrido de 5 kilómetros, a las , desde el Parque Estancia La Quinta. Ascenso nocturno al Cerro de la Cruz , a las 16.30 .

, a las . Bestia Fighting Championship, sexta edición del torneo internacional de artes marciales mixtas, en Keops Disco.

Del lunes 27 al jueves 30 de julio

Lunes 27: Aventura VCP, a las 18.30 , en el Estadio Arena.

Aventura VCP, a las , en el Estadio Arena. Martes 28: Aventura VCP, a las 18.30 , en el Estadio Arena.

Aventura VCP, a las , en el Estadio Arena. Miércoles 29: Ascenso nocturno al Cerro de la Cruz, a las 16.30 , y Aventura VCP, a las 18.30 , en el Estadio Arena.

Ascenso nocturno al Cerro de la Cruz, a las , y Aventura VCP, a las , en el Estadio Arena. Jueves 30: Aventura VCP, a las 18.30, en el Estadio Arena.

La agenda deportiva continuará el sábado 1 y domingo 2 de agosto con la tercera edición del Carlos Paz Trail Running, desde las 9, en el Parque Temático.

Cartelera teatral de invierno

La programación municipal y turística se complementará con espectáculos en los principales teatros de la ciudad.

Teatro del Lago – Belgrano 81

“Maldita felicidad” , con Paola Krum, Pablo Echarri, Carlos Portaluppi e Inés Palombo, bajo la dirección de Daniel Veronese. Viernes 24 de julio , a las 21.30 .

, con Paola Krum, Pablo Echarri, Carlos Portaluppi e Inés Palombo, bajo la dirección de Daniel Veronese. , a las . “Poder K Pop. Guerreras y demonios” , espectáculo infantil. Jueves 16 , a las 16 .

, espectáculo infantil. , a las . “Aventuras mineras” , espectáculo infantil. Jueves 16 , a las 18 .

, espectáculo infantil. , a las . “Sexo a gusto” , con La Bicho y la Dra. Bazán Quiroga. Sábado 18 , a las 21.30 .

, con La Bicho y la Dra. Bazán Quiroga. , a las . “Wendy, el musical”, obra infantil. Miércoles 22, a las 18.30.

Teatro Luxor – Avenida Libertad 211

“Gladiadoras K Pop Golden Power” , espectáculo infantil. Lunes 6 , a las 18 .

, espectáculo infantil. , a las . “Me verás volver” , espectáculo de danza con Hernán Piquín y elenco. Del jueves 9 al sábado 18 , a las 21 .

, espectáculo de danza con y elenco. Del , a las . “La Jenny. Cachicalientas Tour”, show de stand up. Sábado 11, a las 21.30.

Teatro Libertad – Libertad 60

“Camaleón Rojo”, con Facundo Mazzei y elenco. Del jueves 9 al domingo 12, a las 21.

Teatro Holiday I – 9 de Julio 53, planta alta

Noche de bandas tributo con “Uno entre mil” y “Lennyk”. Sábado 18, a las 22.

Teatro Bar – General Paz 27

“Qué Cacho de show” , espectáculo de humor con Cacho Buenaventura y elenco. De jueves a domingos, a las 22.30 .

, espectáculo de humor con y elenco. De jueves a domingos, a las . “Una aventura mágica”, espectáculo infantil. Viernes a domingos de julio, a las 20.

Teatro del Sol I – General Paz 250

“MartesChef”, nuevo espectáculo humorístico musical con Gladys Florimonte y Marcelo Josset. Funciones los domingos 12 y 19; viernes 24; sábado 25; domingo 26; viernes 31 de julio y sábado 1º de agosto, a las 22.

Espacio África – Orgaz 57

“Viaje Jurásico” , espectáculo infantil. Del domingo 5 al jueves 16 , a las 20 .

, espectáculo infantil. Del , a las . “Cazadoras doradas”, espectáculo infantil. Del sábado 4 al sábado 18, a las 20.

Desde el municipio destacaron que la combinación de naturaleza, actividades gratuitas, eventos deportivos, cultura, gastronomía y espectáculos busca sostener el posicionamiento de Villa Carlos Paz como uno de los principales destinos familiares del país durante las vacaciones de invierno.