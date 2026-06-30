Llaryora presentó “Gas para Crecer”, una iniciativa que amplía el acceso al gas natural en más de 70 localidades

La Provincia, junto a Ecogas, facilitará las conexiones al servicio en pueblos y comunas del noroeste y sur cordobés, fortaleciendo el desarrollo productivo, el arraigo y la calidad de vida de los vecinos. La medida se enmarca en el Plan de Igualdad Territorial, una política provincial que promueve obras estratégicas para garantizar que el crecimiento y las oportunidades lleguen a cada región de Córdoba. “Hay que poner como prioridad el gas natural y conectar el servicio en todos los rincones de la provincia”, enfatizó el gobernador.

El gobernador Martín Llaryora encabezó el lanzamiento del programa Gas para Crecer, una iniciativa destinada a ampliar el acceso al gas natural para familias, escuelas, industrias, comercios y municipios de más de 70 localidades ubicadas en el noroeste y sur de la provincia.

El acto tuvo lugar en el salón Sonia Torres del Centro Cívico del Bicentenario.

La propuesta se implementará a partir de un convenio entre el Gobierno de Córdoba y Ecogas, que permitirá fortalecer la infraestructura gasífera mediante un conjunto de beneficios destinados a facilitar las conexiones domiciliarias y potenciar el desarrollo de las comunidades alcanzadas.

En ese marco, la Provincia otorgará líneas de crédito a municipios y comunas para la compra de materiales destinados a ejecutar las instalaciones internas de 20 viviendas por localidad, permitiendo que las familias puedan acceder de manera más rápida y segura al servicio de gas natural.

A su vez, Ecogas brindará asistencia técnica durante la ejecución de las obras, bonificará el cargo fijo durante los primeros 12 meses y permitirá financiar la tasa de conexión en seis cuotas.

En este marco, Llaryora remarcó que Córdoba ya cuenta con la infraestructura principal gracias a los gasoductos troncales y que ahora el desafío es llegar a cada vivienda: “Hay que poner como prioridad el gas natural. Es hora de ponerlo en la agenda y utilizar este programa para potenciar la ampliación del gas natural residencial, para que más familias puedan contar con este servicio”.

El gobernador explicó además que “este programa pone como prioridad a los vecinos” y destacó que su implementación requiere el compromiso conjunto de municipios, comunas, cooperativas y la comunidad en general.

Asimismo, sostuvo que la Provincia incorpora “una nueva línea de acción” al Plan de Igualdad Territorial para facilitar las conexiones domiciliarias y lograr que cada vez más familias accedan al servicio.

A continuación, aseguró que Gas para Crecer “es una nueva herramienta de gestión” para acelerar las conexiones de gas natural en las localidades alcanzadas. “Hoy tenés todas las condiciones para avanzar: está el asesoramiento técnico, el financiamiento de materiales y el acompañamiento de Ecogas. Lo que queda es la decisión de gestionar para que el gas llegue a las casas”, sostuvo.

A su turno, Natalia Rivero, gerenta general de Ecogas, expresó: “Estamos trabajando en conjunto con el Gobierno de Córdoba, en línea con la instrucción del gobernador de avanzar hacia una mayor cobertura de gas en toda la provincia. Desde Ecogas reafirmamos el compromiso de acompañar a las localidades que deseen acceder al servicio, brindando el apoyo necesario para que puedan concretar las conexiones que requieran”.

La iniciativa beneficiará a localidades de los departamentos San Alberto, San Javier, Pocho, Minas, Cruz del Eje, Ischilín, Tulumba, Sobremonte, Río Seco, Totoral, Presidente Roque Sáenz Peña, General Roca y Río Primero, consolidando una política pública orientada a ampliar el acceso a infraestructura esencial en distintos puntos del territorio provincial.

Más igualdad territorial

Gas para Crecer se enmarca en el Plan de Igualdad Territorial de la Provincia de Córdoba, impulsado por la Ley Provincial N.º 11.062, una política de Estado destinada a reducir las brechas de infraestructura y oportunidades entre las distintas regiones del territorio cordobés.

A través de este plan, la Provincia promueve obras estratégicas y acciones de desarrollo que fortalecen el arraigo, mejoran la calidad de vida de los vecinos y generan mejores condiciones para el crecimiento de las economías regionales, garantizando un acceso más equitativo a servicios e infraestructura en todo el territorio provincial.

En este sentido, el gobernador afirmó: “Gas para Crecer se hace pensando en que hay que crecer en todos los lugares por igual. Y para igualar, se necesitan políticas públicas y acciones especiales que permitan dar dos manos a esas regiones para que puedan avanzar igual que las demás”.

A su turno, el ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán, expresó que este nuevo programa “se enmarca en el Plan de Igualdad Territorial, que tiene como objetivo que los departamentos del noroeste y del sur estén igualados con el resto de la provincia. Y, además, es la muestra de que en Córdoba trabajan de manera conjunta el sector público y el sector privado”.

Estuvieron presentes también el ministro de Gobierno, Manuel Calvo; el subsecretario de Infraestructura Gasífera, Rubén Borello; y la gerenta general de Ecogas, Natalia Rivero.

Localidades beneficiadas

El jefe comunal de Capilla de Sitón, departamento Totoral, Mario Alberto Centurión, destacó: “La firma de estos convenios es muy importante para nuestro pueblo. Tenemos la red de gas natural lista y esto va a ser muy bueno para nuestra comunidad”.

Además, valoró el Plan de Igualdad Territorial al señalar que se trata de “obras muy importantes” para localidades alejadas de los grandes centros urbanos, que contribuirán al desarrollo y crecimiento de toda la región.

A su turno, el intendente de San Pedro Norte, departamento Tulumba, Bartolo Garay, destacó la importancia de la llegada del gas natural y valoró el acompañamiento de la Provincia para extender el servicio en el norte cordobés.

“Además de hacer una obra tan importante, nos está enseñando el valor que tiene el gas natural para las viviendas”, sostuvo.

La jefa comunal de Gutenberg, departamento Río Seco, Marisel Cabral, destacó que la llegada del gas natural representa “una obra muy importante” para una localidad ubicada a más de 230 kilómetros de la ciudad de Córdoba. “Para nuestro pueblo es una gran obra y un gran beneficio para todo el norte”, expresó.

Osvaldo Estrada, jefe comunal de Villa Sarmiento, departamento General Roca, destacó: “Ahora vamos a hacer la segunda etapa del gas para llegar a todas las instituciones y también a los vecinos”. Además, sostuvo que el servicio “es algo esencial” y valoró el aporte provincial para concretar la obra.

Por su parte, el jefe comunal de Nicolás Bruzone, departamento General Roca, Fabio Irusta, destacó el impacto histórico de la llegada del servicio a la localidad, haciendo hincapié en que este tipo de obras transforman y reflejan el equilibrio de la gestión provincial con cada localidad. “Es un avance fundamental que aporta, por sobre todas las cosas, calidad de vida para que cada vecino pueda acceder a una infraestructura tan trascendental”, concluyó.