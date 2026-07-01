Vacaciones de invierno en La Cumbre: una agenda de julio con teatro, música, paseos y propuestas para toda la familia

La Municipalidad presentó una amplia programación turística y cultural para julio, con actividades gratuitas y aranceladas, recorridos por sitios históricos, senderismo, espectáculos infantiles, cine, ferias, talleres y la 11ª edición de Five O’clock.

La Cumbre se prepara para recibir las vacaciones de invierno con una extensa agenda de actividades durante todo julio, que combinará propuestas culturales, recreativas, deportivas y turísticas para vecinos y visitantes.

La programación municipal incluye teatro, música, cine, espectáculos infantiles, recorridos guiados, senderismo, ferias y experiencias para conocer distintos atractivos de la localidad.

Entre los principales eventos se destaca la 11ª edición de Five O’clock Tea La Cumbre, que se desarrollará del 10 al 12 de julio, junto con visitas al Poblado Histórico Nacional, circuitos serranos y una variada cartelera en las salas Caraffa y Luis Berti.

Agenda completa de julio

Viernes 3

Partido de Argentina, a las 19, en el Microcine de Sala Caraffa, con entrada gratuita.

Sábado 4

“Las cosas maravillosas”, de Duncan Macmillan, a las 20 en la Sala Luis Berti. Actividad con costo.

Domingo 5

“Cartografía sonora”, a las 20 en el Microcine de Sala Caraffa. Actividad con costo.

Martes 7

Experiencia La Cumbre , con un recorrido en combi por Estancia El Rosario y el Dique San Jerónimo . La salida será a las 11 desde la Secretaría de Turismo . La actividad es gratuita, con cupos limitados e inscripción previa.

, con un recorrido en combi por y el . La salida será a las desde la . La actividad es gratuita, con cupos limitados e inscripción previa. Cine Francés, a las 19 en el Microcine de Sala Caraffa, con entrada gratuita.

Miércoles 8

Show Alquimia , un espectáculo de magia, ciencia y tecnología a cargo de Circo Tolteka , a las 17 en la Sala Luis Berti , con entrada gratuita.

, un espectáculo de magia, ciencia y tecnología a cargo de , a las en la , con entrada gratuita. Dúo Caulín/Macat, con el espectáculo “Enredados en Piazzolla”, a las 20 en el Microcine de Sala Caraffa. Actividad con costo.

Jueves 9

Conmemoración del Día de la Independencia.

Five O’clock y propuestas del primer fin de semana de vacaciones

Viernes 10

Apertura de la 11ª edición de Five O’clock Tea La Cumbre, a las 16 en la Sala Caraffa.

Sábado 11

Poblado Histórico Nacional , con un recorrido en combi a partir de las 11 . El punto de encuentro será la Secretaría de Turismo . La actividad será gratuita, con cupos limitados e inscripción previa.

, con un recorrido en combi a partir de las . El punto de encuentro será la . La actividad será gratuita, con cupos limitados e inscripción previa. Segunda jornada de Five O’clock, de 12 a 20, en la Sala Caraffa.

Domingo 12

Feria del Usado , de 10 a 18 en la Plaza 25 de Mayo .

, de en la . Jornada de cierre de Five O’clock, de 14 a 20 en la Sala Caraffa.

Lunes 13

Taller Viva la Risa, destinado a las infancias, a las 17 en la Sala Caraffa. Actividad gratuita.

Martes 14

Cine Francés , a las 19 en el Microcine de Sala Caraffa , con entrada gratuita.

, a las en el , con entrada gratuita. Festival Internacional de Títeres del Monte, con la obra “Un botón en mi cabeza”, en la Sala Luis Berti, ubicada en Belgrano 495. La entrada será gratuita y la propuesta es apta para todo público.

Miércoles 15

Nueva salida de Experiencia La Cumbre, con recorrido en combi por Estancia El Rosario y el Dique San Jerónimo. Comenzará a las 11 desde la Secretaría de Turismo, con cupos limitados e inscripción previa. La participación será gratuita.

Jueves 16

Fiestas Patronales, desde las 11 en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen.

Recorridos, deportes, tango y senderismo

Viernes 17

Poblado Histórico Nacional , con recorrido en combi desde las 11 y punto de encuentro en la Secretaría de Turismo . La actividad será gratuita, con cupos limitados e inscripción previa.

, con recorrido en combi desde las y punto de encuentro en la . La actividad será gratuita, con cupos limitados e inscripción previa. Carrera de Bicis Infantil , a las 16 en la Plaza 25 de Mayo .

, a las en la . Alquimia Tango Show, a las 20 en la Sala Caraffa, ubicada en Pasaje Tassano 55. Actividad con costo.

Sábado 18

Jornada de senderismo desde El Cristo hacia el Dique San Jerónimo , con salida a las 11 desde la base del Cristo Redentor . Requiere inscripción previa.

desde , con salida a las desde la base del . Requiere inscripción previa. Unipersonal teatral “Objeto mujer”, a las 20 en el Microcine de Sala Caraffa. Actividad con costo.

Martes 21

Cine Francés, a las 19 en el Microcine de Sala Caraffa, con entrada gratuita.

Miércoles 22

Experiencia Kalavaza, espectáculo infantil a las 18 en la Sala Luis Berti, ubicada en Belgrano 495. Entrada libre y gratuita.

Jueves 23

Espacio Incaa Mercosur, a las 19 en el Microcine de Sala Caraffa, con entrada gratuita.

Viernes 24

Recorrido Pedestre Cultural , desde las 11 , con salida desde la Secretaría de Turismo e inscripción previa.

, desde las , con salida desde la e inscripción previa. Presentación de Víctor Hamudis, a las 20 en el Microcine de Sala Caraffa. Actividad con costo.

Sábado 25

Jornada de senderismo por el trayecto El Chorrito-Baño de los Dioses , con salida a las 11 desde la Plaza 25 de Mayo . Requiere inscripción previa.

por el trayecto , con salida a las desde la . Requiere inscripción previa. Presentación de Ana Cercola y Guillermina Becar, a las 20 en el Microcine de Sala Caraffa. Actividad con costo.

Domingo 26

Presentación de Constancio Vergez Chello, a las 20 en el Microcine de Sala Caraffa. Actividad con costo.

Actividades para cerrar el mes

Martes 28

Cine Francés, a las 19 en el Microcine de Sala Caraffa, con entrada gratuita.

Miércoles 29

Lotus Circo, con un espectáculo infantil a las 18 en la Sala Luis Berti, ubicada en Belgrano 495. Entrada gratuita.

Jueves 30

Espacio Incaa Mercosur, a las 19 en el Microcine de Sala Caraffa, con entrada gratuita.

Viernes 31

Inauguración de una muestra de arte, a las 19 en la Sala Caraffa, con entrada gratuita.

Las inscripciones para los recorridos turísticos, experiencias y actividades de senderismo podrán realizarse previamente en la Secretaría de Turismo o al teléfono 3548 637837.

La agenda se completa con la invitación a visitar los museos de la localidad: Museo Miguel Ocampo, Museo Mujica Láinez, Museo de Motos y Bicicletas, Museo de Arte de Luis José Pisano y Museo Municipal de Historia y Patrimonio.

Con esta programación, La Cumbre busca consolidarse como uno de los destinos serranos elegidos para las vacaciones de invierno, combinando naturaleza, cultura, historia, gastronomía y actividades para distintas edades.