Lassaga cuestionó el gobierno municipal y proyectó a Otra Cosa hacia 2027: “La gestión está desgastada”

La dirigente radical afirmó que Villa Carlos Paz atraviesa un proceso de desgaste, fragmentación y deterioro de los servicios. También reconoció errores en la experiencia de Juntos por Carlos Paz, defendió la construcción política liderada por Emilio Iosa y anticipó un escenario con numerosos nombres antes de una posible polarización electoral.

Soledad Lassaga, dirigente radical que participó de la construcción de Juntos por Carlos Paz en 2023 y actualmente integra Otra Cosa, realizó una evaluación crítica del gobierno municipal, reconoció que la experiencia electoral anterior dejó errores que fueron analizados internamente y anticipó que el camino hacia 2027 estará atravesado por una fuerte proliferación de nombres y candidaturas.

En una entrevista con VillaNos Radio, Lassaga calificó a la administración local como una gestión desgastada y sostuvo que existe una distancia entre los anuncios oficiales y la situación cotidiana de los barrios.

También cuestionó el funcionamiento del Concejo de Representantes, donde trabaja junto al ediles Fernando Revello, y afirmó que el oficialismo no habilita el debate de los proyectos cuando no necesita los votos de la oposición.

Al mismo tiempo, defendió la decisión de comenzar con anticipación la construcción de Otra Cosa, el espacio liderado por Emilio Iosa.

Según explicó, la propuesta busca elaborar una mirada de ciudad a largo plazo a partir de la experiencia de 2023, la incorporación de personas de distintas disciplinas y un diagnóstico centrado en los problemas concretos de Villa Carlos Paz.

“La gestión está desgastada”

Lassaga fue directa al evaluar al gobierno de Carlos Paz Unido.

“A mí no me gusta la gestión del gobierno. Creo que es una gestión que está desgastada, la ciudad no está bien, la ciudad no está linda, le faltan un montón de obras”, afirmó.

La dirigente cuestionó lo que definió como una política apoyada en anuncios y acciones de comunicación que, según su mirada, no siempre se traducen en resultados concretos para los vecinos.

“Lo ubico más en anuncios marquetineros y en titulares en medios que en la realidad. Uno va por la ciudad, en lo que frecuenta habitualmente, en los barrios que recorro, y hay un montón de cosas para hacer”, sostuvo.

Lassaga mencionó problemas de pavimentación, agua, cloacas, poda, barrido, recolección de residuos y mantenimiento urbano.

También incluyó cuestiones más simples, como la pintura de cordones, las sendas peatonales y el cuidado de los canteros, y aclaró que esas tareas no son incompatibles con la realización de obras de mayor envergadura.

Entre los reclamos que reciben a partir del trabajo legislativo, señaló especialmente las dificultades vinculadas con los servicios básicos.

“Casi todas las demandas tienen que ver con servicios, obras de cloacas, problemas con el agua, mucho en los barrios más alejados, rotura de calles, el servicio de Cotreco, la poda y el barrido”, enumeró.

Para Lassaga, una parte central del malestar vecinal está relacionada con las funciones más inmediatas del municipio: “Alumbrado público, basura y calles para transitar”.

Una ciudad fragmentada

La dirigente sostuvo que Villa Carlos Paz creció rápidamente y que ese proceso produjo realidades muy diferentes entre los barrios.

Recordó que la ciudad se desarrolló históricamente alrededor de su identidad turística, pero advirtió que ese perfil ya no alcanza para integrar las necesidades del “nuevo Carlos Paz”.

“Hay muchas realidades del nuevo Carlos Paz. Hay que articular esas nuevas realidades que existen en diferentes barrios para que todos se sientan parte de la ciudad”, afirmó.

Según Lassaga, falta una identidad común capaz de integrar los distintos sectores territoriales y sociales.

“Creo que es una ciudad fraccionada. Nos falta una cuestión de identidad que sea de todos y no una que prevalezca sobre las otras”, sostuvo.

Esa lectura forma parte del diagnóstico que Otra Cosa viene elaborando con vistas a la construcción de una propuesta para 2027.

Lassaga explicó que el espacio reúne personas con distintas especialidades y trayectorias, con el objetivo de pensar una ciudad a largo plazo y no únicamente una campaña electoral.

“Empezamos a pensar un espacio donde miremos la ciudad para adelante. Nos interesó más la idea de plantearnos qué ciudad queremos para los próximos años, pero no solo para la próxima elección”, señaló.

La autocrítica por Juntos por Carlos Paz

Lassaga reconoció que la experiencia de Juntos por Carlos Paz en 2023 dejó errores que fueron analizados internamente por quienes hoy forman parte de Otra Cosa.

“Hay un aprendizaje muy grande de lo que fue 2023, en esto de pensar no tanto lo electoral, sino más en un proyecto de cómo queremos gestionar la ciudad”, explicó.

La dirigente evitó hacer públicos los puntos concretos de esa revisión, pero confirmó que el grupo realizó primero un diagnóstico propio antes de avanzar sobre los problemas de la ciudad.

“Antes de hacer el diagnóstico de la ciudad, hicimos el diagnóstico de lo que queríamos nosotros como espacio”, sostuvo.

Aseguró que hubo diferencias internas sobre lo ocurrido, aunque finalmente lograron acuerdos sobre los aprendizajes que debía dejar la experiencia.

“Hubo mucha autocrítica de todo lo que pasó. Incluso con diferentes visiones dentro del mismo espacio sobre lo que para mí no había estado bueno y para otra gente sí”, explicó.

Pese a ese reconocimiento, Lassaga defendió la alianza conformada en 2023 y sostuvo que fue la mejor alternativa posible dentro de aquel contexto.

“En su momento, la alianza se hizo pensando que era la mejor opción que teníamos para la ciudad. De hecho, fue una elección de 30 puntos. Es un montón de gente que confió en nosotros”, afirmó.

También mencionó factores particulares de aquella elección, como la coincidencia con los comicios provinciales, el sistema de voto electrónico y el peso que tuvo la campaña por la Gobernación.

La autocrítica, según sostuvo, no implica desconocer el resultado alcanzado, sino utilizar esa experiencia para construir una propuesta más sólida.

“Hoy trabajamos con la experiencia de esos errores para mejorarlos y tratar de dar una propuesta que, si bien le llegó a mucha gente, no alcanzó”, señaló.

La construcción de Otra Cosa

Lassaga presentó su incorporación a Otra Cosa como la continuidad de un trabajo político que nunca se interrumpió.

“Es un trabajo que venimos sosteniendo ya desde 2023”, afirmó.

Explicó que, después de la fractura del espacio que había conformado Juntos por Carlos Paz, continuó trabajando y manteniendo coincidencias con Emilio Iosa, Fernando Revello y otras personas que habían participado de aquella coalición.

“Yo con Emilio nunca dejé de trabajar”, aseguró.

La dirigente describió a Iosa como una persona comprometida y persistente en su proyecto político local.

“Es un tipo que está muy comprometido con la idea de ciudad que tiene. Tiene un proyecto que quiere llevar a cabo para la ciudad”, sostuvo.

Lassaga reconoció que Iosa también atravesó diferentes experiencias desde su primera participación electoral, en 2019, pero consideró que ese recorrido forma parte del aprendizaje político.

“Es un tipo muy apasionado y muy comprometido con la idea que tiene. Está todo el tiempo trabajando y pensando cómo llevar ese proyecto a cabo”, agregó.

Otra Cosa realiza reuniones semanales organizadas por temas y busca incorporar personas que hasta ahora no habían participado activamente en política.

“La idea nuestra es abrir el espacio para que la gente que esté interesada en sumarse se sume”, explicó.

Según Lassaga, esos encuentros sirven para presentar el proyecto, escuchar ideas, recibir críticas y analizar si quienes se acercan se sienten representados por la construcción.

“Hay una anulación del que piensa distinto”

A partir de su trabajo junto a Revello, Lassaga también cuestionó la dinámica del Concejo de Representantes.

“Hay una anulación del que piensa distinto”, afirmó.

Según sostuvo, los bloques minoritarios no son considerados por el oficialismo y numerosos proyectos presentados por la oposición ni siquiera llegan a tratarse en comisión.

“Las minorías no somos tenidas en cuenta en ningún momento. Hay muchos proyectos presentados por la oposición que eran soluciones para el vecino y que ni siquiera son tratados en comisión”, planteó.

Lassaga admitió que existen iniciativas más vinculadas con la confrontación política, pero sostuvo que también hay propuestas destinadas a resolver problemas concretos que no son incorporadas al debate.

Además, cuestionó que el oficialismo no discuta sus propias iniciativas cuando cuenta de antemano con los votos suficientes.

“Si ellos no necesitan nuestro voto, no abren el debate directamente. Solamente lo abren si llegaran a necesitar nuestro voto, que son pocos proyectos”, aseguró.

Para la dirigente, esa lógica contradice el papel institucional que debería cumplir el cuerpo legislativo.

“El ámbito legislativo es el ámbito donde uno tiene que cohesionar”, afirmó.

Diferencias políticas sin convertir al otro en enemigo

Lassaga también cuestionó el clima general de la política local y nacional, especialmente la descalificación personal de quienes piensan distinto.

“Veo una política muy del yo, de que si no pensás como yo está todo mal”, señaló.

La dirigente planteó que las diferencias pueden enriquecer una construcción política siempre que exista respeto y capacidad de escucha.

“Hay un montón de grises en los que se puede construir muchísimo”, sostuvo.

En ese sentido, diferenció su rechazo a la gestión municipal de cualquier juicio personal sobre quienes la integran.

“La gente que hoy está en el gobierno, yo no digo que sean malas personas. No las conozco como personas. No me gusta su manera de gestionar la ciudad, esa es mi diferencia de pensamiento con ellos”, explicó.

Lassaga se definió como radical, aunque reivindicó la posibilidad de compartir un proyecto local con personas de otras identidades políticas.

“Yo soy radical y, sin embargo, en este espacio hay gente que tiene otras ideologías”, afirmó.

Consideró que el nivel municipal permite construir acuerdos sobre servicios, territorio y calidad de vida, aunque existan diferencias más profundas en la política provincial o nacional.

“En lo local hay más cuestiones de la diaria en las que puede haber muchos más acuerdos”, señaló.

Muchos nombres rumbo a 2027

Al analizar el escenario electoral, Lassaga anticipó que durante los próximos meses aparecerán numerosos dirigentes con aspiraciones a competir por la Intendencia.

“Ahora va a haber muchos nombres”, afirmó.

También sostuvo que algunos posicionamientos podrían tener como finalidad negociar lugares o acuerdos más adelante, aunque evitó mencionar personas concretas.

“Hay mucha gente que juega a poner el nombre para después negociar otra cosa”, planteó.

Según Lassaga, la cantidad de candidaturas iniciales no necesariamente se mantendrá hasta el cierre de listas.

“Después habrá que ver, más cerca de la fecha y del cierre, los que verdaderamente van a participar”, explicó.

La dirigente reconoció que actualmente existe una fragmentación importante, pero consideró que una propuesta capaz de representar a una parte significativa de la sociedad puede generar una nueva polarización.

“La fragmentación se da cuando ninguno de los candidatos logra encantar a la mayoría”, sostuvo.

Como antecedente, mencionó la elección de 2023, en la que Juntos por Carlos Paz concentró cerca del 30% de los votos y se convirtió en la principal alternativa al oficialismo.

“La elección pasada logramos polarizar. No nos alcanzó, pero claramente fue una elección polarizada”, afirmó.

Lassaga se mostró optimista sobre la posibilidad de que Otra Cosa construya una propuesta competitiva.

“Soy optimista. Si no, no estaría trabajando acá”, aseguró.

Militancia, formación y apellido

La dirigente también habló de su historia familiar dentro de la Unión Cívica Radical.

Recordó que sus padres comenzaron a militar en 1983 y que ella creció dentro del comité partidario.

“Yo me crié en un comité. Mis padres militaron desde el 83, yo nací en el 84, así que nos hemos criado en el comité”, relató.

Su padre, Jorge Lassaga, fue concejal y presidente de la UCR. Su madre también tuvo militancia y ocupó una función durante el gobierno de Eduardo Conde.

Ante la posibilidad de que su participación sea reducida a su condición de hija de un dirigente, Lassaga sostuvo que ese tipo de cuestionamiento afecta especialmente a las mujeres.

“Parece que las mujeres no podemos tener capacidades propias: tenemos que ser hijas de, esposas de o novias de”, cuestionó.

La politóloga reivindicó su formación y su trayectoria.

“Creo que me gané mi lugar. Estudié una carrera que tiene que ver con la política porque lo hice una profesión”, afirmó.

Y agregó: “Sé que estoy acá por mis capacidades y no por ser la hija de”.

Una propuesta que busca llegar a 2027

Lassaga defendió la decisión de comenzar la construcción política con anticipación y sostuvo que una candidatura seria no puede improvisarse pocos meses antes de la elección.

El objetivo de Otra Cosa, explicó, es elaborar una propuesta integral, sumar nuevos actores y generar una alternativa capaz de competir por el gobierno municipal en 2027.

“Creo que es necesaria otra alternativa y la vamos a proponer. Después la gente decidirá si es la que quiere o no”, concluyó.