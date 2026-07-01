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Controles de la FPA en Villa Carlos Paz y otras ciudades terminaron con drogas secuestradas

La ciudad formó parte de un amplio despliegue preventivo realizado en distintos puntos de la provincia. En el conjunto de los procedimientos fueron incautadas dosis de cocaína, MDMA y marihuana.

Efectivos de la Compañía de Intervenciones Especiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron controles preventivos en distintos sectores de Villa Carlos Paz, que finalizaron con el secuestro de estupefacientes.

El procedimiento se desarrolló en el marco del Plan Estratégico contra el Narcotráfico, dispuesto por el Ministerio Público Fiscal, y formó parte de un amplio despliegue efectuado en diferentes localidades de la provincia.

Según se informó, los operativos también alcanzaron a Villa María, Marcos Juárez, San Francisco, Alta Gracia, Capilla del Monte, Los Cedros, Sampacho y Río Cuarto.

En el conjunto de los controles realizados en esas ciudades, la FPA incautó varias dosis de cocaína, MDMA y marihuana, aunque el informe oficial no precisó qué sustancias ni qué cantidades fueron secuestradas específicamente en Villa Carlos Paz.

También se desarrollaron procedimientos sobre las rutas provinciales 5, a la altura de Bouwer, y 6, en Inriville, donde fueron halladas dosis de cocaína y marihuana.

En la ciudad de Córdoba, en tanto, los efectivos secuestraron cannabis sativa durante controles efectuados en los barrios Villa El Libertador y Nueva Córdoba.

Finalizados los dispositivos, las fiscalías intervinientes ordenaron la remisión de los elementos secuestrados a las sedes judiciales correspondientes a cada jurisdicción.

lajornada
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