Santilli juró como nuevo jefe de Gabinete y puso el foco en las reformas y el diálogo con las provincias

Javier Milei le tomó juramento en la Casa Rosada, con la presencia de funcionarios, gobernadores, dirigentes del PRO y el saliente Manuel Adorni. El nuevo ministro coordinador aseguró que buscará avanzar con la agenda oficial junto con los mandatarios provinciales.

Diego Santilli juró este martes como nuevo jefe de Gabinete de Ministros y asumió formalmente la coordinación del Gobierno nacional, en reemplazo de Manuel Adorni.

La ceremonia fue encabezada por el presidente Javier Milei en el Salón Blanco de la Casa Rosada y contó con la participación de integrantes del Gabinete, legisladores, dirigentes del PRO y una amplia delegación de mandatarios provinciales.

Santilli llegó al cargo después de desempeñarse como ministro del Interior, función desde la cual había quedado a cargo de buena parte de las negociaciones del Gobierno con los gobernadores y los bloques parlamentarios dialoguistas.

Su designación quedó oficializada mediante el Decreto 548/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial. La norma aceptó la renuncia de Adorni a la Jefatura de Gabinete, formalizó la salida de Santilli del Ministerio del Interior y lo nombró como nuevo ministro coordinador.

Las primeras declaraciones

Después del juramento, Santilli señaló que su objetivo será impulsar las reformas pendientes y fortalecer el vínculo con las provincias.

“El objetivo es sacar adelante las reformas que necesitamos”, afirmó ante la prensa. También sostuvo que la tarea será avanzar con la agenda solicitada por el Presidente “junto con los gobernadores”.

Al conocerse su designación, había definido la nueva responsabilidad como “el desafío más importante” de su vida y prometido trabajar para que el Gobierno continúe con las transformaciones estructurales que impulsa desde el comienzo de la gestión.

La relación con los mandatarios provinciales aparece como uno de los principales ejes de su nueva función. El oficialismo necesita acuerdos con bloques aliados y representantes de las provincias para avanzar con proyectos que no puede aprobar únicamente con sus propios legisladores.

Las funciones de Interior quedarán bajo su órbita

El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, anticipó que la Jefatura de Gabinete absorberá las funciones que hasta ahora estaban bajo el Ministerio del Interior.

De ese modo, Santilli concentrará la coordinación de los ministerios y la negociación política con los gobernadores y el Congreso.

El Gobierno presentó el cambio como el inicio de una nueva etapa destinada a profundizar los acuerdos políticos y recuperar impulso para su programa de reformas.

La reorganización administrativa deberá completarse mediante las modificaciones normativas correspondientes para definir cómo quedará estructurada el área de Interior.

Adorni participó del acto

Manuel Adorni estuvo presente durante la ceremonia, pese a haber dejado el cargo en medio de una investigación judicial sobre su patrimonio.

Después del juramento, Milei y Santilli se abrazaron y el Presidente invitó al funcionario saliente a sumarse al saludo. El gesto buscó mostrar una transición ordenada entre ambos ministros.

La presencia de Adorni no modifica su situación judicial. La investigación continuará su trámite independientemente de su renuncia y de la entrega formal del cargo.

Santilli se convirtió en el cuarto jefe de Gabinete del gobierno de Milei, después de Nicolás Posse, Guillermo Francos y Manuel Adorni.

Su llegada abre una etapa con mayor énfasis en la negociación política. El primer desafío será transformar el respaldo mostrado durante la ceremonia en acuerdos concretos con las provincias y en votos para los proyectos que el Ejecutivo busca aprobar en el Congreso.