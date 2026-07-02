Aprehenden a una mujer tras provocar incidentes en la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz

La mujer se negó de manera reiterada a ser identificada y fue trasladada a la Alcaidía local por infracción al Código de Convivencia Ciudadana.

Alrededor de las 15:00, una mujer fue aprehendida luego de provocar incidentes dentro de la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz, ubicada en la esquina de avenida San Martín y Saavedra.

Personal del Escuadrón Motorizado acudió al lugar tras ser alertado por la Central de Comunicaciones sobre un presunto disturbio.

Según se informó, los efectivos entrevistaron a un hombre de 34 años y a su sobrina, de 21, quienes manifestaron que se encontraban realizando una denuncia cuando la mujer intentó agredirlos.

Al arribar, los policías observaron que se encontraba en un evidente estado de alteración, profiriendo gritos dentro del recinto e incitando a pelear a las personas presentes.

Cuando los uniformados intentaron identificarla para restablecer el orden, se negó de manera reiterada a brindar sus datos. Ante la presencia de testigos civiles, fue aprehendida por infracción a los artículos 80 y 88 del Código de Convivencia Ciudadana.

Posteriormente, fue trasladada a la Alcaidía local y quedó a disposición de la autoridad competente.