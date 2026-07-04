Básquet femenino: Bolívar conquistó dos títulos en una semana

Las Cadetes ganaron el Súper 4 de la Liga Femenina de Córdoba, mientras que la categoría U13 se consagró en el Torneo Apertura de la Asociación Cordobesa de Básquet. El club de barrio Villa Domínguez buscará ahora nuevas coronas con las divisiones U15, U17 y U21.

El básquet femenino del Club Sportivo Bolívar atraviesa un gran momento y lo confirmó con la obtención de dos títulos durante la última semana.

La primera consagración llegó de la mano de la categoría Cadetes, que se quedó con el Súper 4 de la Liga Femenina de Córdoba.

En la final, el conjunto de barrio Villa Domínguez derrotó a Hindú por 53 a 47 y levantó la copa como visitante.

Durante el certamen, Bolívar también había vencido con amplitud a Bochas por 93 a 31 y superado a Gorriones por 62 a 44.

La U13 también celebró

El segundo título llegó este jueves por la noche, cuando la división U13 se consagró campeona del Torneo Apertura de la Asociación Cordobesa de Básquet.

Las chicas de Bolívar vencieron en la definición a Independiente de Cosquín por 58 a 49 y sumaron una nueva copa para la institución.

Los dos campeonatos ratifican el crecimiento de la rama femenina y el protagonismo que el club viene alcanzando dentro del básquet cordobés.

La agenda deportiva continuará ahora con las finales de las categorías U15, U17 y U21, que tendrán la oportunidad de prolongar el buen momento y sumar nuevos títulos ante los mejores equipos de Córdoba.