Cosquín de Peñas 2026: el folklore copa la Próspero Molina con grandes artistas y acceso gratuito

Del 11 al 26 de julio, durante tres fines de semana, se llevará a cabo una nueva edición del clásico evento, que este año tendrá importantes novedades: el centro de atracción será la emblemática Plaza Próspero Molina, con peña al aire libre y artistas como El Indio Lucio Rojas, Juan Fuentes y Paquito Ocaño, entre otros.

El gran clásico invernal de Cosquín se renueva y se resignifica. Cosquín de Peñas, el tradicional evento que ya lleva casi dos décadas en el calendario de julio, este año se transforma en un auténtico encuentro cultural al aire libre, con música, danza, gastronomía y artesanías durante tres fines de semana consecutivos.

Símbolos de la ciudad y del folklore, como la Plaza Próspero Molina y el escenario Atahualpa Yupanqui, serán el marco ideal para recibir a miles de vecinos y visitantes que disfrutarán tanto de artistas de renombre como emergentes, además de ganadores de las últimas ediciones del certamen Pre Cosquín y de los Espectáculos Callejeros.

La peña más grande del país: fechas y propuestas

Los sábados 11, 18 y 25 de julio, la propuesta será “La peña más grande del país”, con música, baile, gastronomía típica, feria de artesanías y todo el color de la fiesta al aire libre. Por las noches, el habitual circuito peñero tendrá su lugar en locales gastronómicos y bares de la ciudad.

Por su parte, los domingos 12, 19 y 26 del mismo mes, una nueva energía desembarcará en la plaza: academias locales, regionales y de toda la provincia de Córdoba llegarán con sus bailarines para convertir el espacio público en un escenario colectivo. Escuelas, ballets y grupos de jóvenes y adultos mayores que eligen la danza como forma de disfrutar, compartir y vivir lo que nos identifica.

Tanto los sábados como los domingos, las actividades en la Plaza Próspero Molina comenzarán al mediodía para poder disfrutar de un almuerzo criollo y luego del mate, en familia o con amigos. Los espectáculos se desarrollarán de 12:00 a 17:00, con el sol serrano cayendo detrás de la histórica parroquia como telón de fondo, recreando una de las postales más lindas que puede regalar Cosquín.

Por qué Cosquín de Peñas en la Próspero Molina

Hay algo que distingue a Cosquín: su cultura. La de sus artistas, artesanos, emprendedores y la de una comunidad que encuentra en los espacios públicos un lugar para compartir. Por eso, una de las decisiones de esta gestión fue volver a poner en valor la Plaza Próspero Molina como escenario de encuentro, identidad y expresión cultural.

“En momentos donde muchas actividades culturales atraviesan dificultades, nosotros tomamos la decisión de sostener y fortalecer la cultura porque forma parte de la identidad de Cosquín. Creemos que invertir en cultura es invertir en comunidad, en oportunidades y en desarrollo. Por eso seguimos impulsando propuestas abiertas, gratuitas y accesibles para todos”, sostuvo el intendente Raúl Cardinali.

“Queríamos que Cosquín de Peñas tuviera su espacio central en la Plaza Próspero Molina porque es un lugar que nos identifica, que forma parte de nuestra historia y que tiene un enorme valor afectivo para los coscoínos y para quienes nos visitan. Recuperar la plaza como espacio de encuentro es también recuperar una parte fundamental de nuestra identidad cultural”, señaló el mandatario local.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Verónica Baiz, aseguró que el trabajo conjunto con la Comisión Municipal de Folklore permite presentar una programación “abarcativa e inclusiva, con las distintas expresiones culturales del país bien representadas. Abrimos la plaza como punto de encuentro para poder disfrutar de esta artística maravillosa”.

Qué es Cosquín de Peñas: una iniciativa en expansión

Desde 2008, Cosquín de Peñas nació con la intención de generar una propuesta invernal con el folklore y las tradiciones como eje central.

Su origen tiene un fuerte anclaje en el sector turístico y gastronómico, en conjunto con la Comisión Municipal de Folklore. Con el correr de los años, se fue ampliando hasta convertirse en un evento cultural y artístico clave del calendario nacional.

Muchas de las diferentes peñas que se desplegaban durante la época del Festival Nacional de Folklore volvían a encenderse durante los fines de semana de julio. Ahora, a ese circuito peñero único en el país, se le suma “La peña más grande del país” en la Próspero Molina, un evento ideal para vivir estas vacaciones de invierno.

Cosquín de Peñas 2026: grilla de artistas

Del 11 al 26 de julio, de 12:00 a 17:00, en la Plaza Próspero Molina.

Entrada libre y gratuita.

Sábado 11 de julio

Florencia Molina Campos en Escena Viva.

Soncko Sumaq (danza).

Melina Cabocota.

Agustín Toro.

De Festejo en la Puna.

Seminario de formación de la Escuela Municipal de Folklore de Cosquín.

Raza y Barro.

Laura Gómez Weizz.

Julián Oderiz.

Ceibo.

Juan Fuentes.

Domingo 12 de julio

Escuela Municipal de Folklore.

Recreativo Adulto Solar Danza.

Agrupación de Mujeres Folclóricas.

Taller Recreativo La Gauchada de Cosquín.

Semillero La Mandinga.

Sábado 18 de julio

Grupo Popular Danzantes.

Los Videla.

Los Hermanos Querro.

La Lunna.

Mauricio Andrada.

Juan Manuel Bilat, ganador de Espectáculos Callejeros 2026.

El Indio Lucio Rojas.

Domingo 19 de julio

Masterclass de Manuel Segovia.

Ballet Folclórico Unión de las Almas.

Taller Recreativo La Gauchada de Cosquín.

Taller de Folklore Bialet Massé.

Sábado 25 de julio

Flor Castro y Rocío Villegas.

Madera Mineral, ganador del Pre Cosquín 2026.

Tayte.

Sofía Assis.

Jordy Vivas.

Sacheros Dúo.

La Cruzada.

Paquito Ocaño.

Domingo 26 de julio

Taller Recreativo La Gauchada de Cosquín.

Arte Nativo.

Invierno en Cosquín: museos, caminatas serranas y más actividades

Además de Cosquín de Peñas, durante el invierno la ciudad de Punilla también invita a descubrir sus paisajes a través de propuestas guiadas y actividades recreativas.

Durante julio se realizarán recorridos por el Sendero de los Poetas y el Sendero del Duende, además de la Caminata Río Federal y por el Balneario Uranga, una oportunidad para disfrutar de los entornos naturales que distinguen a la ciudad.

La agenda deportiva incluirá jornadas de ciclismo en avenida Omar Castillo y actividades recreativas para toda la familia en Plaza San Martín.

La programación se complementa con muestras artísticas, cine gratuito, ferias de artesanos y mercados de productores regionales.

El Centro de Congresos y Convenciones albergará la vigilia artística en la previa del Día de la Independencia, con la participación del Coro Municipal, la Escuela Municipal de Folklore y la Banda Municipal.

Además, durante todo el mes permanecerá abierto el Museo del Artesano. Los fines de semana, vecinos y turistas podrán recorrer dos espacios que reflejan el talento y la producción local: el Mercado de Productores Regionales y Emprendedores (MEPREM), en Plaza San Martín, y el tradicional Paseo del Artesano. Allí se podrán encontrar artesanías, manualidades, productos regionales y emprendimientos locales.

Cuando el frío tiene su tiempo en las sierras y el sol de julio descansa sobre el río Cosquín, hay quienes ya saben que ese mes tiene otro calor. Uno que no alcanza a explicarse solo con el paisaje, sino con la música, los paseos y el reencuentro entre vecinos, turistas y artistas que eligen esta ciudad para descansar, disfrutar y vivir el folklore de otra manera.