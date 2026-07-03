Icho Cruz se sumó a Ojos en Alerta y recibió un nuevo móvil policial

La localidad incorporó el programa provincial de prevención ciudadana, que permitirá a vecinos y visitantes comunicarse de forma directa con una central de monitoreo municipal ante situaciones sospechosas o emergencias.

El Gobierno de la Provincia de Córdoba lanzó oficialmente este miércoles el programa Ojos en Alerta en Villa Río Icho Cruz y entregó un nuevo móvil policial, en el marco de las políticas destinadas a fortalecer la seguridad preventiva.

La herramienta permitirá que vecinos y vecinas se comuniquen de manera directa e inmediata con una central de monitoreo municipal para alertar sobre situaciones sospechosas, hechos de violencia, posibles delitos o contravenciones.

El sistema funciona mediante mensajes, audios o llamados dirigidos a un operador capacitado, que deberá responder en menos de un minuto y coordinar la intervención de la Policía, la Guardia Local o el servicio de emergencias médicas, de acuerdo con cada situación.

Del acto participaron el secretario de Prevención y Convivencia Ciudadana del Ministerio de Gobierno, José Gualdoni; el intendente de Icho Cruz, Paulo Tesio; el presidente de la Comunidad Regional Punilla, Fabián Flores; y efectivos policiales y de la Guardia Local.

Gualdoni destacó que el funcionamiento del programa dependerá especialmente de la participación de la comunidad. “El gran desafío es lograr participación ciudadana, y esta es una clara herramienta de participación ciudadana”, señaló.

El funcionario también remarcó la importancia de que las gestiones municipales incorporen las preocupaciones de los vecinos a sus agendas de trabajo y valoró el compromiso asumido por el municipio de Icho Cruz.

Además, sostuvo que en localidades turísticas el sistema podrá estar disponible para los visitantes, como una herramienta adicional de prevención durante las temporadas de mayor movimiento. En ese sentido, afirmó que es necesario brindar condiciones de seguridad que favorezcan el regreso de los turistas.

Según se informó, Ojos en Alerta ya funciona en 50 municipios cordobeses. La Provincia cuenta además con 230 guardias locales en actividad y más de 335 municipios adheridos a distintos programas preventivos.

La iniciativa forma parte de las políticas impulsadas por el gobernador Martín Llaryora y el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, que incluyen inversión en móviles, equipamiento y capacitación para los gobiernos locales.

“Si no hay alerta, no puede haber respuesta”, concluyó Gualdoni al convocar a la comunidad a participar activamente del programa.